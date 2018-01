Luarca, un podio muy casero

J. I. C.

Mercedes Méndez y Gonzalo Rubio, ganadores en Luarca. J. I. C.

La "San Silvestre" de Luarca concentró a casi trescientos corredores en la villa para cubrir los tres kilómetros de recorrido, que contaron con público y mucho ambiente para animar a los deportistas.

En la categoría absoluta masculina se impuso Gonzalo Rubio con un tiempo de nueve minutos, seguido por José Suárez, con 26 segundos más. El bronce fue para Alejandro Fernández, con un tiempo de nueve minutos y 29 segundos. En cuanto a las féminas, la ganadora fue Mercedes Méndez, que realizó la prueba en once minutos y un segundo. La segunda fue Adriana Suárez, con once minutos y ocho segundos y, en tercer lugar, Begoña Benegasi con once minutos y 16 segundos.

Como es tradicional en Luarca, el año se cerró deportivamente con una nueva victoria de los atletas del Toscaf Recta Final en la sede del club valdesano. Dos destacados corredores locales, Gonzalo Rubio y Merce Menéndez Pérez, hicieron bueno que el día en el que se afronte la recta final de año se asocie al nombre del equipo rojo. Tanto Rubio, que ya había vencido el día anterior en la prueba de Cudillero, como Menéndez hicieron buenos los pronósticos que los señalaban como candidatos al triunfo. Rubio, que ha bajado de 2:30 en el último maratón de Valencia, sigue en un momento dulce de forma y volvió a demostrarlo ante José "Peri" Suárez, un atleta con pasado en el mundo del futbol, con el Barcia, y en el boxeo, y que por fortuna ya está recuperado de una lesión que le impidió rendir como quisiera buena parte de la temporada. Tras ellos finalizaban Alejandro e Higinio Fernández, Javier García, Carlos Martín o el duatleta Luis Fernando Alonso.

Mercedes Menéndez es un pilar del equipo cafetero, que llegó a proclamarse campeón de Asturias de cross. A Mercedes la arroparon en el podio sus compañeras Adriana Suárez y Begoña Benegasi, siendo cuarta Lucía Villanueva.