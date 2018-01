Valverde: "Fue difícil la marcha de Neymar"

"No podemos pensar en la ventaja que tenemos, ni especular con los puntos". Ernesto Valverde aprovecha el parón navideño para repasar su primera evaluación como entrenador del Barcelona. El técnico, en declaraciones a los medios oficiales del club, traslada un discurso sereno y prudente en el que repasa los momentos más intensos desde su llegada al Barcelona de la que no se arrepiente: "Estoy contentísimo aquí, incluso con las dificultades". El Barça es ahora una balsa de aceite, pero los inicios fueron duros, con las derrotas ante el Real Madrid en la Supercopa y la marcha de Neymar al PSG. "No vamos a negar que la marcha de Neymar fue un momento difícil", admite el técnico con franqueza.

Cuando se le pide que cite su mejor momento desde la llegada al Barcelona señala: "Ahora nos vamos al Clásico porque es lo más reciente, pero hemos vivido varios momentos clave, como la victoria ante la Juventus en casa o la remontada ante el Getafe".

Ernesto Valverde no parece un hombre que se regodee en el éxito y, quizá por eso, desvía la mirada de la renta que tiene el conjunto azulgrana al frente de la clasificación: "No podemos especular con esa distancia, ni especular con los puntos de ventaja". El preparador azulgrana se muestra ambicioso a la hora de marcar los objetivos, pero moderado en su análisis. "Nos gustaría ganarlo todo, pero todavía no hemos ganado nada", advierte.

Cuando se entrena a un equipo como el Barcelona, es inevitable personalizar en algunas de sus estrellas. "Messi es el mejor jugador con el que te puedes encontrar", sostiene antes de admitir que la renovación del argentino "es buena para el equipo, porque nos refrenda". Valverde abre la puerta a algún matiz táctico ante la inminente recuperación de Dembélé. El preparador azulgrana restó importante al bache goleador que atravesó Luis Suárez y tuvo palabras elogiosas para Paulinho y Vermaelen del que asegura que "ha convencido a la gente" con sus últimas actuaciones porque, matiza, "a mí siempre me tuvo convencido". Una mención especial se la dedicó a Andrés Iniesta del que señaló con contundencia que "si es titular es porque se lo gana", aunque admite que "es verdad que tenemos que tener cuidado con él".