El Langreo despide a un símbolo

El Unión Popular de Langreo y el fútbol asturiano no pudieron tener peor inicio de año. La mañana del día 1 de enero de 2018 fallecía todo un símbolo del cuadro azulgrana como era Florentino Quirós Montes, el que fuera encargado de material del club y un hombre querido por todos en el Nuevo Ganzábal y en Asturias, ya que además ocupó también este mismo cargo, hace algunas temporadas, en el Caudal. El mítico Quirós fue despedido ayer en el tanatorio de Langreo donde su esposa, María del Rosario, su hijo, Javi, que es el actual entrenador del Real Juvencia, su nuera, Marta, y su nieto, Jean Pierre, recibieron innumerables muestras de cariño de todos los estamentos del fútbol regional.

Quirós no sólo era el encargado del material del Langreo sino que era uno de los hombres más queridos en el Nuevo Ganzábal. Fueron muchos los ex jugadores y entrenadores que recordaron con cariño al mítico, a través de las redes sociales, como el extécnico Javi Gómez quien confesó que era un "paisano, buena gente e inolvidable. Se trataba de una persona que siempre daba la cara y con las que te encontrabas feliz al tenerlo cerca". Otro era el exdelantero Chus, quien explicaba que "es la peor manera de empezar el año. Una de las mejores personas con las que he tenido el placer de encontrarme en la vida. El fútbol asturiano pierde a un mito". U otro como el excentral Ángel, quien recalaba que "se va un símbolo del fútbol asturiano. Todo un paisano de los pies a la cabeza. Un tío entrañable al que era imposible no querer".