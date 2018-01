Una Copa por Dembélé

Dembélé es la gran sensación en la jornada copera que continúa hoy con la disputa de cuatro partidos: Celta-Barça (19.00 horas), Leganés-Villarreal (19.00 horas), Espanyol-Levante (21.00 horas) y Numancia-Real Madrid (21.00 horas). La presencia del extremo francés es la gran novedad en la convocatoria ofrecida por Valverde, en la que no han entrenado ni Andrés Iniesta, Leo Messi ni Luis Suárez.

El cuadro culé abre 2018 con cambios en su once habitual. Dembélé recibió el alta médica el pasado martes, tras tres meses y medio de baja tras la lesión que sufrió en Getafe, y Valverde podría darle sus primeros minutos. "Hay que ir con un poco de calma, dándole poco a poco minutos y que se los vaya ganando él. Quien tiene que dar los pasos para jugar es Dembélé", comentó Valverde que dejó en Barcelona a Messi, Suárez, Arda, Iniesta, Rafinha y Deulofeu.

A las 21.00 horas será el Madrid el que inaugure el año futbolístico visitando Los Pajaritos para medirse al Numancia, nueve años después de su último viaje a Soria. Los de Zidane buscan una victoria que alivie las críticas por el mal juego y el resultado del Clásico, frente a un Numancia con poco que perder.

El conjunto blanco despidió 2017, uno de los años más laureados de su historia, de la peor manera posible tras la derrota ante el Barça (0-3). La idea dentro del vestuario es la de recuperar la mejor versión.

Zidane aprovechará para dar minutos a los menos habituales. Volverá a ser de la partida el guardameta Kiko Casilla y el centrocampista Marcos Llorente, dos futbolistas cotizados en este mercado invernal. Además llegará una nueva oportunidad para Dani Ceballos, que apenas ha tenido presencia durante el primer tramo de la temporada.

El entrenador galo aprovechó su presencia en la sala de prensa previa al choque copero para volver a defender a Karim Benzema. "Después del Clásico se resintió algo. Para mí es un disgusto ver a un jugador lesionarse, y lo de Karim fue después del partido. Se ha ido de vacaciones, ha vuelto y todavía no está bien", señaló. Además, Zidane confirmó que el extremo galés Gareth Bale volverá ante el conjunto soriano. "Es muy importante y está muy bien, está entrenando con regularidad. Mañana -por hoy- va a estar con nosotros", confirmó.

Por otra parte, Zidane rechazó hablar del portero del Athletic Kepa Arrizabalaga y de su posible fichaje por el club blanco. "Kepa, con todo el respeto, no es jugador del Madrid, y yo pienso en mis jugadores y mis porteros", afirmó, aunque reconoció que se reunió con el presidente Florentino Pérez para tratar el tema de las incorporaciones. "Hablamos de todo. Hoy en día no va a haber fichaje, pero puede pasar de todo hasta el 31. Lo que no quiero es que salga ningún jugador de esta plantilla. Voy a pelear con ellos hasta el final", continuó. Así, reiteró que de regalo de Reyes sólo pedirá "salud" para sus futbolistas. "Voy a pedir salud para todos, nada más, nada de porteros y delanteros. Estoy contento con mi plantilla y voy a pelear con ellos hasta el final", aclaró.

La jornada copera de hoy contará además con dos encuentros entre equipos de Primera. Por un lado, el Villarreal visita el Leganés en un partido que cuenta con un precedente bastante reciente. El pasado 3 de diciembre, el conjunto pepinero cortó su mala racha tras vencer al "Submarino amarillo" por 3-1. Por su parte, el Espanyol se medirá al Levante en Cornellá con buenos precedentes coperos, después de haber vencido en las dos eliminatorias anteriores ante el equipo granota.