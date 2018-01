Jandrín refuerza al Caudal

La semana caudalista avanza y lo hace el rimo de fichajes. Si el pasado miércoles el conjunto del Hermanos Antuña se hizo con los servicios del meta Óscar Santiago, el extremo ruso Niko Abuladze y el centrocampista David Álvarez "Polaco", ayer, fue el turno del extremo Jandrín quien llega al Caudal procedente del Santa Eulalia.

Este no será el último fichaje de los mierenses ya que el club tiene en cartera a otros tres jugadores. Josu Uribe quiere hacerse con un defensa central, un pivote y un jugador de banda. Estas son las posiciones que quiere cubrir y el club trabaja a marchas forzadas para poder completar el plantel cuanto antes y más ante la necesidad de puntos de un equipo que sólo ha sumado doce en la primera vuelta.

Uribe matizó al final de la primera vuelta que el Caudal necesitaba dar un giro a su plantilla porque el equipo necesitaba capacidad de desequilibrio y velocidad. Eso es precisamente lo que puede aportar Jandrín. Alejandro Blanco González "Jandrín" (Lugones, 19 de agosto de 1990) es un extremo diestro que puede actuar por las dos bandas que se formó en las categorías inferiores del Real Oviedo hasta debutar en Segunda B con su primer equipo en el curso 2010-11. Permaneció tres temporadas en el equipo ovetense donde jugó 35 partidos. Del Carlos Tartiere recaló por el Marino, Real Avilés, Pontevedra, Lealtad y este verano fichó por la Peña Deportiva Santa Eulalia participando en un total de 187 encuentros en la categoría de bronce del fútbol nacional y anotando dieciséis goles. Uribe conoce a Jandrín de su paso por el Avilés en el curso 2014-15. Esta temporada ha jugado un total de 17 partidos marcando un tanto con los ibicencos.

Jandrín podría no ser el único jugador del Santa Eulalia que recale en el Caudal dado que el club quiere al central Alberto. El gijonés ya fue objeto de deseo este verano tras destacar en el Lealtad y antes en el Sporting B pero el central prefirió emprender su primer aventura lejos de Asturias. Con los ibicencos es un fijo dado que ha sido titular en los 19 encuentros de la primera vuelta. Alberto vería con buenos ojos fichar por el Caudal pero el Santa Eulalia no quiere concederle la carta de libertad para recalar en el cuadro mierense lo que hace imposible su llegada. Este es un caso similar a otro jugador con el que el Caudal tiene un acuerdo verbal pero al que su actual club no le deja salir. Se trataría de un centrocampista defensivo aunque su nombre no ha sido desvelado.

Otro de los deseados por el Caudal es el mediapunta sueco Andre Osterholm. Un jugador que el pasado año militó en el Coruxo donde vivió su primera experiencia en el fútbol español. Se trata de un jugador de banda de 21 años que llegó a Vigo de la mano del jugador del Celta John Guidetti. Con anterioridad, jugó en su país en las filas del Athletic FC (2013) y AFC United (2014, 2015 y 2016), y brevemente en el Huddinge (2015), tanto en Primera como en Segunda División. En estos momentos pertenece al Villanovense que entrena el ex caudalista Iván Ania con el que ha participado en trece encuentros aunque sólo uno como titular. El Caudal espera que el jugador quede libre para que pueda ocupar la única ficha de menores de 23 años que tiene libre.

El que ya no pertenece al Caudal es el delantero Thaylor. El vasco llegó a un acuerdo con el club para rescindir su contrato y se ha desvinculado de lo cuadro mierense.