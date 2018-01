El Tuilla de Chuchi comenzará el año en cuadro

El Tuilla comenzará el año en cuadro. Chuchi Collado sólo dispone de catorce futbolistas para afrontar el encuentro que el domingo disputarán en El Candín ante el Lugones. Un duelo en el que no pueden fallar si no quiere descolgarse de la lucha por entrar en plazas de promoción de ascenso.

Al final de la primera vuelta el técnico arlequinado avisó que "en la segunda ya no hay tiempo para reaccionar y los errores se pagan". Bajo esa advertencia afrontará el primero encuentro del 2018 los "dinamiteros" pero lo afrontarán también justos de efectivos.

Collado no podrá contar para este encuentro con cuatro jugadores. Prendes se perderá el duelo al estar sancionado mientras que el volante zurdo Borja y el centrocampista Piniella no podrán jugar por lesión. El otro que no estará a disposición del mierense será un Kike a quien problemas laborales le impedirán jugar. Estas cuatro ausencias dejan al Tuilla con sólo catorce futbolistas disponibles de los que dos son porteros. Chuchi sólo podrá contar con los metas Gabri y Javi Torres además de doce jugadores de campo. Estos son Jaime Serrano, Inmanol, Borja Noval, Kike Fanjul, Álvaro Pozo, Sergio Villanueva, Jorge Fidalgo, Mario Monasterio, Luis Enrique, Dani Pevida, Juan Steven y Cristian.