"Vic", o la fuerza de voluntad

El asturiano Víctor González, "Vic", acaba de cumplir con la promesa que le hizo a su madre cuando estaba en la cama de un hospital tras sufrir un grave accidente que a punto estuvo de dejarlo tetrapléjico: clasificarse para unos Juegos Paralímpicos en la modalidad de snowboard. "Vic" se lesionó en 2015 practicando este deporte y a mediados de marzo participará en los Juegos de Invierno, que se celebrarán en la localidad coreana de Pyeongchang.

"Para conseguir la clasificación hay que quedar entre los ocho primeros de la Copa del Mundo. Es el criterio que exige el Comité Paralímpico Español, el Comité Paralímpico Internacional y la Federación Española de Deportes para Discapacitados", señala Víctor desde su concentración con el equipo nacional en la estación de Baqueira Beret. "Para quedar entre los ocho primeros tienes que correr prácticamente todo el circuito, que son pruebas principalmente por toda Europa y también en Canadá".

El deportista ovetense logró la clasificación para Pyeongchang en las dos modalidades de snowboard: snowboardcross y banked slalom. Todo ello en menos de tres años, ya que el accidente fue en febrero de 2015 y de tal gravedad que los médicos aseguraron que se quedaría tetrapléjico. Pero su fuerza de voluntad obró el milagro.

"Vic" es el primer asturiano que logra la clasificación para unos Juegos Paralímpicos de Invierno. De hecho, la representación española en Pyeongchang es de tan sólo cuatro personas, dos en la modalidad de snowboard y un ciego con su guía en esquí. "Ser el primer asturiano en clasificarse me hace ilusión, pero en todo este proceso hubo cosas mucho más motivantes. Primero, luchar por volver a andar, y luego por hacer snow otra vez", confiesa "Vic", al que le gustaría que "pronto haya más asturianos y españoles que vayan detrás de mí".

Víctor llegó a reconocer que tenía más dificultad para la vida diaria que sobre una tabla. "No hago snowboard como lo hacía antes del accidente, pero sí es cierto que mis discapacidades se notan mucho más en el día a día, caminando o bajando unas escalera, que haciendo snow. Si no sabes de mi lesión, puedes ver a una persona haciéndolo como cualquier usuario de fin de semana". El ovetense considera que haber practicado este deporte antes del accidente no le da mucha ventaja sobre el resto: "Puede que algo sí, pero es relativo porque puede haber personas que tuvieron la lesión a los 5 años, que llevan toda una vida adaptándose a esa circunstancia y que para ellos hacer snow es relativamente fácil. Yo todavía me estoy adaptando porque psicológicamente tu mente cree que puedes hacer las mismas cosas que antes, pero tu cuerpo no puede. De hecho es algo que estoy tratando con la psicóloga que tenemos en la concentración".

Conseguida la clasificación olímpica, Víctor González tiene por delante mucho trabajo que hacer junto con el resto del equipo español. "El 3 de febrero nos marchamos a Canadá para la final de la Copa del Mundo y luego volvemos a Baqueira para la fase final de los entrenamientos, en la que ya trataremos de ir adaptándonos al cambio de horario, ya que son muchas horas de diferencia con Corea".