El Asturhockey vuelve con bajas

El Asturhockey viaja hoy a Barcelona para jugar mañana, en Caldes de Montbui, el último partido de la primera vuelta de la OK Liga. El entrenador del equipo de Grado, David Miranda, no podrá contar con Curro Fernández, que regresó de las vacaciones con una neumonía, ni Javi González, que todavía no se ha recuperado de la rotura de fibras que sufrió hace tres semanas.

Además, el chileno Nico Carmona es duda por molestias en una muñeca, aunque Miranda confía en poder contar con él. El Recam Laser CH Caldes-Asturhockey se jugará mañana a las 12.30 horas.