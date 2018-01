El líder llena Pumarín

La visita del líder, el Breogán de Lugo, que estará arropado por unos doscientos seguidores, y el buen momento que atraviesa el Unión Financiera Oviedo ha servido para que, a dos días del partido (mañana, 12.00 horas) se agotasen las entradas en el pabellón de Pumarín. Será una prueba de fuego para equipo ovetense en su segundo partido sin su base titular, Fran Cárdenas, lesionado para lo que queda de temporada. El técnico local, Carles Marco, prefiere no lamentarse y considera clave frenar el potencial ofensivo del equipo gallego para tener opciones de aumentar la racha de cuatro victorias consecutivas.

Independientemente del resultado de mañana, el Breogán seguirá liderando la tabla de la LEB Oro. El éxito del equipo lucense se debe al juego colectivo exhibido por los hombres dirigidos por Natxo Lezcano, aunque dos de ellos aparecen en los rankings de los más anotadores. El que más destaca en este apartado es Salva Arco, con 14 puntos por partido y ha anotado la mitad de los triples que ha intentado. El segundo máximo anotador del Breogán es muy conocido en Pumarín, el sueco Johan Lofberg, que estuvo a las órdenes de Carles Marco la pasada temporada, y promedia 12,5 puntos por encuentro.

No obstante, el jugador con mejor valoración es el pívot americano Matt Stainbrook, con 19,4 de valoración de media gracias a sus 11,3 puntos y 7,4 rebotes por encuentro. El interior además anota el 67% de los tiros que intenta y lidera a su equipo en pases de canasta, con 2,9 asistencias de media.

El entrenador del Unión Financiera, Carles Marco, comenta algunos de los factores para lograr la victoria: "Llegan a 84 puntos por encuentro y si eso no se controla va a ser imposible ganarles. Así que hay que bajar estas prestaciones estando agresivos o no dando segundas opciones. Nosotros tenemos que estar más acertados porque si solo metemos 70 puntos no vamos a poder imponernos. Vamos a ver si seguimos manteniendo el nivel defensivo, si estamos alegres en ataque para competir porque ganar sería fantástico".

A pesar de que el Breogán lidera cómodamente la tabla de la LEB Oro, el Unión Financiera es el que lleva la mejor tendencia de partidos ganados, con cuatro victorias consecutivas. Carles Marco cree que este buen momento ayudará a sus jugadores a hacerse con la victoria: "La tendencia es positiva y encaras los entrenamientos con buen estado de ánimo. Pero sabemos que viene un equipo que solo perdió dos partidos y que vendrá aquí a mantener la ventaja. Intentaremos aumentar nuestra racha, pero va a ser muy difícil".

Para el encuentro de mañana, Carles Marco podrá contar con toda la plantilla, a excepción de Fran Cárdenas: "Los jugadores están bien, con algún catarro o gripe, pero entrenando todos. Espero que no haya ningún contratiempo y mañana pueda contar con todos".