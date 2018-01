A comenzar la remontada

Llega la hora de la verdad para el Caudal. Un nuevo Caudal liderado por un Josu Uribe que ha dado un giro a la plantilla blanquinegra con las llegadas de Yosu Camporro (procedente del Leioa), Óscar Santiago (sin equipo), Niko Abuladze (Los Barrios), Polaco (Xerez CD) y Jandrín (Santa Eulalia) y las salidas de Armando Invernón, Thaylor (Baskonia), Javi Sánchez (Langreo) y Ríchard (Tineo). Unos movimientos encaminados a realizar una segunda vuelta de sobresaliente para lograr el hito de la salvación. Este nuevo Caudal arranca esta tarde esta segunda parte de la temporada recibiendo a un Burgos que aspira a meterse en plazas de "play-off" de ascenso y que será toda una prueba.

Las vacaciones navideñas han sido todo un reto para un Caudal que ha girado en busca de la salvación. Josu Uribe pidió fichajes y estos han llegado en forma de cinco refuerzos pero aún restas otras dos o tres llegadas para que el gijonés tenga el plantel que desea. Entre tanto la competición regresa y los blanquinegros no tienen tiempo para preparación ni para acoplarse. El Caudal necesita sumar de tres en tres y el reto de esta tarde es mayúsculo ante un Burgos que de la mano de Patxi Salinas es un hueso. Un equipo que firmó un gran comienzo pero que en las últimas semanas se ha desinflado al sólo ganar uno de los seis últimos duelos.

Uribe cree en el reto mierense y ha preparado a conciencia la visita de los burgaleses y en el once que presente esta tarde el Caudal podría haber entre dos y tres de los cinco fichajes. El jerezano Polaco apunta al lateral zurdo. Una demarcación que no le es extraña y para la que el Caudal le ha reclutado ante la salida de Invernón. El otro fijo será un Jandrín que será el extremo zurdo ante la sanción de Iker Alegre. El que tiene opciones de titularidad es un Yosu Camporro que llega de un rival directo como es el Leioa. Uribe podría ubicarle en una medular más rocosa. La baja de Alegre hace Uribe sólo disponga de un extremo como es Jandrín lo que haría que el langreano actuara "tirado" a una banda aunque la otro opción es la de Sergio Prendes. El gijonés ya está recuperado de una dolencia física y no se descarta su presencia en el once, que podría ser este: Óscar Santiago; Cristian, Catú, Calahorro, Polaco; Jandrín, Borja Prieto, Adrián Llano, Sergio Prendes o Yos Camporro; Borja Navarro y Javi Camochu.

Si el Caudal se juega la vida el Lealtad parecido. El equipo de Roberto Aguirre recibe en Les Caleyes, a las doce de la mañana al Amorebiete y lo hará en cuadro. Los maliayeses cuentan con las bajas de Róbert, Álex Blanco, Agus Porto, Montero Fassani y Borja Íñiguez ante lo que ha tenido que recurrir a los jugadores del filial Juan Cueto y René Montoto además del juvenil René Pérez.

El otro equipo asturiano en Segunda B como es el Sporting B visitará a las cinco de la tarde al Gernika. Los rojiblancos esperan sumar en tierras vascas su tercera victoria consecutiva ante un conjunto vasco que aspira a la zona alta.