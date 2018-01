Difícil para el Avilés

El Avilés tiene un difícil compromiso esta tarde en Santa Catalina ante un Praviano muy sólido en casa que esta temporada sólo perdió ante el Ceares (1-2) y que llega con la moral alta después de empatar (1-1) en Miramar contra el líder Marino en el último partido del pasado año.

La duda es cómo han sentado las vacaciones a unos y otros puesto que los avilesinos acabaron el año en el mejor momento al enlazar dos victorias consecutivas por primera vez esta temporada tras ganar al Llanera (1-0) y al Mosconia (1-2). El problema para el técnico blanquiazul, José Luis Díaz, Xiel, es la falta de efectivos, una rémora habitual durante toda la temporada.

El técnico finalmente no podrá contar con Pablo Tineo por un problema de pubis y tendrá que tirar de Chus y Marcos, ambos tocados y con necesidad de descanso, ante la falta de medio centros específicos. En total tiene a once jugadores del primer equipo (incluidos los dos porteros), más los defensas de Liga Nacional Barra y Carlos, y tres jugadores del segundo juvenil. El filial de Primera Regional y el primer juvenil juegan también hoy, y el club decidió no sacar jugadores para el primer equipo al estar también muy justos de efectivos.

Xiel, que vuelve a Santa Catalina por primera vez como visitante después de muchos años en el Praviano, sabe de la dificultad del choque y explicó que el Avilés jugará "a lo que puede" porque, explicó, "estamos tan pillados que si nos salimos un poco del patrón nos golean." La clave, señaló, "es que no nos hagan ocasiones y es lo que estamos trabajando, porque nuestra fuerza es el grupo por encima de las individualidades, y si nos sale en el campo tendremos opciones, pero el handicap es que nos faltan cuatro jugadores para dar descanso a futbolistas que tienen muchos minutos y molestias", señaló.

Un once previsible es el formado por Carlos Castro; Santa, Expósito, Domínguez, Barra; Sergio Menéndez, Chus, Marcos; Coutado, Luis Nuño y Anselm.