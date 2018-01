El Vetusta quiere seguir creciendo

El Vetusta inicia este mediodía en El Requexón la segunda vuelta de la competición en Tercera División, confirmado ya su papel como equipo candidato al primer puesto. Los de Javi Rozada son segundos, a solo dos puntos del líder, el Marino, y hoy quieren imponerse al Valdesoto para meterle presión al conjunto luanquín en su visita a L'Entregu, encuentro que se disputa a las 12.15 horas.

El filial podrá contar con Steven y Edu Cortina, que finalmente no han entrado en la lista de Anquela al recuperarse Toché y Rocha, aunque no estará Gorka Giralt, citado con los mayores por la gripe del guardameta Juan Carlos.

Los de Rozada quieren ampliar su buena dinámica de final del año pasado, con seis encuentros consecutivos sin perder, a costa de un Valdesoto que ocupa puesto de descenso a Preferente, 18.º, a un punto de la salvación.

El tercer clasificado, el Langreo (39 puntos), recibe a las17.00 horas al Roces en Ganzábal mientras que el cuarto en la tabla, el Llanes (38 puntos), viaja a Gijón para medirse al Ceares (12.30 horas).