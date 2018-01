Josu Uribe: "Fue una pena no ganar"

"Es una pena que no hayamos ganado. Hemos hecho muy buena primer parte pero la pena es que necesitas ganar y no hemos podido pese a merecerlo". De este modo resumía Josu Uribe el encuentro ante el Burgos. El gijonés sabe que el reto de la salvación está complicado pero destacó que "estamos a dos partidos y medio de la salvación y queda mucho. El equipo ha empezado, prácticamente hoy la Liga, tenemos un punto y tenemos que remontar pero no debemos obsesionarnos y seguir trabajando".