"No les puedo reprochar nada a mis jugadores"

Carles Marco analizó con serenidad el partido que su equipo perdió ante el Breogán. Reconoció el técnico del Oviedo Baloncesto que no habían "entendido" el partido en algunas fases y que les hicieron lo que habían "entrenado durante toda la semana". Aún así, aseguró que los suyos estuvieron a la altura del que dijo es "el mejor equipo de la liga". "No puedo reprochar nada a mis jugadores, ellos han sido mejores; hemos tenido quince minutos muy buenos y al final se nos acabó la gasolina", añadía. Y es que, explicaba Marco, el Breogán tiene "una plantilla mucho más completa". "Queda la segunda vuelta y estamos orgullosos de la primera vuelta que hemos hecho", añadía.

El entrenador del Unión Financiera sí que lanzó un mensaje a alguno de los jugadores de la plantilla: "Hay algunos jugadores que tienen que dar un paso adelante y otros intentar mantener el nivel que están ofreciendo en lo que va de temporada".

También reconoció Marco que a veces pagan la juventud de sus jugadores, sobre todo en las faltas: "Hemos visto que hay mucha gente novata en nuestro equipo y nos han sacado faltas en momentos importantes". De lo que también se mostró orgulloso es del comportamiento de la afición ovetense y no quiso entrar a valorar los insultos a Arteaga: "Me encanta que las aficiones animen a sus equipos, como hacemos nosotros. Soy muy respetuoso y no voy a decir nada de los cánticos de los aficionados de Lugo. Arteaga es jugador nuestro, mi amigo, y yo no le diría eso".