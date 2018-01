López: "Mis jugadores tienen hambre"

José Alberto López, se mostró "muy contento por el triunfo, ya que veníamos con 9 bajas y hemos conseguido un triunfo muy importante". Para López, "los que han estado disponibles lo han hecho muy bien, y por eso me siento orgulloso, se nota que tengo jugadores con hambre y ganas de seguir creciendo". El técnico del filial destaca que "somos un equipo que siempre busca la portería contraria, y tiene mérito meter cinco ante un Gernika que llevaba 13 tantos encajados". El técnico, sobre la posibilidad de ponerse líder valora que "no podemos dejar de lado la realidad de que somos un filial con el objetivo de formar jugadores, como Morilla". López confiesa que "me gustaría que la gente acudiera al Molinón en masa y esté cercana al equipo".