Poco premio para el Lealtad

En un partido condicionado irremediablemente por el césped en Les Caleyes, encharcado y pesado, el Lealtad sumó su undécima jornada sin ganar. Esta vez el equipo de Aguirre fue mejor que el Amorebieta, pero no se llevó el botín por la falta de acierto en el remate. Los asturianos dispusieron de las mejores ocasiones del partido, pero no acertaron ante la portería rival. Si hubo un merecedor de la victoria, ese fue el Lealtad, que sigue en la zona de descenso y el próximo fin de semana se la juega en Burgos.

Mermado por las bajas, el Lealtad completó el partido sin ni siquiera hacer un cambio. Por completar no completó ni la convocatoria -en el banquillo sólo estaba Javi Porrón del primer equipo, el resto eran dos jugadores del filial y otros dos del juvenil-, que fue de 16 en vez de 18. Con ese condicionante, los de Aguirre dieron la cara, se adaptaron mejor a las circunstancias del campo y pudieron ganar en algunas de las ocasiones, sobre todo en la primera mitad. La racha sin conocer la victoria ya se eleva a once jornadas. La nota positiva es que el gol-average con el Amorebieta es favorable, pues el Lealtad ganó allí 0-1 en la primera vuelta.

El mal estado del césped dejó un partido poco vistoso y de mucha brega. El Lealtad se amoldó bien desde el principio. Al cuarto de hora, tuvo su primera gran ocasión. Mauri centró desde la izquierda y la pelota, después de frenarse en un charco, le quedó a Jorge sólo dentro del área. Su disparo, a bocajarro, fue repelido por Zabal. Los asturianos estaban mejor que el Amorebieta y se veía en las llegadas al área. Jugaban en campo contrario. A la media hora, Omar sacó una falta desde el medio de campo y Carbonell cabeceó fuera. Dos minutos después, Nacho López penetró por la derecha y puso un centro para Rodri, que llegó desde la segunda línea y su remate se fue directo a las manos de Zabal.

El primer acto se consumió con una ocasión clara del Amorebieta, la mejor del equipo vasco ayer. Iker puso un centro y Jon Ander remató cruzado. La pelota se fue fuera por muy poco para suerte maliayesa.

La segunda parte tuvo más o menos el mismo guión, aunque quizás el Amorebieta dio un ligero paso adelante y se igualaron las fuerzas. El Lealtad seguía, no obstante, con el timón del juego y con la iniciativa, más poderoso e intenso. Sin embargo, los locales no tuvieron llegadas tan claras como las de la primera parte, sobre todo hasta el tramo final. Hubo mucho centrocampismo, pelea en el medio y balones aéreos. La hierba no permitía jugar a otra cosa. Avanzado el segundo acto, Iván Garrido disparó con fuerza, pero desviado. El Lealtad aceleró en el tramo final y, en el minuto 81, Jorge filtró un pase excelente para Medori, pero la pelota quedó frenada en un charco en lo que parecía un mano a mano. El enganche del equipo maliayés tuvo que cambiar sus planes y disparar a la media vuelta. La pelota se fue fuera por poco.

Medori de nuevo intentó sorprender poco después al portero desde medio campo, pero su disparo se fue desviado y no cogió puerta. En el descuento, el Lealtad tuvo la última. Un balón rechazado tras un centro lateral que Medori, con la puntera, trató de enviar a la red. Su disparo salió centrado a las manos del portero visitante. El Lealtad fue superior y tuvo más entrega, pero fue víctima de su falta de pegada.