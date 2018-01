"Es un buen momento"

El Langreo mantiene su buena racha con cuatro triunfos consecutivos. El cuadro azulgrana atraviesa un buen momento de forma y su entrenador, Hernán Pérez, lo analiza para LA NUEVA ESPAÑA.

- ¿Cómo vio el partido ante el Roces?

-Fue un encuentro difícil porque el rival vino a meter jugadores por detrás del balón, a cerrar espacios y a no encajar. Cuando hicimos el primer gol, todo cambió. Les obligó a abrirse y con ventaja y espacios somos un equipo fuerte en casa. En el minuto 66, con el 3-0, se acaba el partido. El ritmo bajó y los futbolistas pensaban también en los dos encuentros exigentes que tenemos esta semana.

- El Langreo fue dominador de principio a fin.

-Es un dominio motivado porque somos el equipo local. Tenemos que tener la iniciativa. El rival estaba ordenado, pero no presionaba arriba y apenas tuvieron acercamientos con peligro.

- Su equipo atraviesa una buena racha.

-Es lo que buscamos. Estábamos haciendo las cosas bien, pero tuvimos algún tropiezo. Vemos que el trabajo ahora se refrenda con resultados y eso afecta a la moral del equipo. Además, han llegado dos buenos refuerzos y eso el vestuario lo nota.

- Javi Sánchez se estrena con gol en Ganzábal.

-Es un jugador fundamental para nosotros. Tenemos que pedirle goles y trabajo. Ya lo demostró el rato que estuvo en el césped ante el Valdesoto. Nos da lucha y sacrificio.

- Recuperan a algunos de los lesionados.

-No era normal que en una plantilla corta como la nuestra llegase a haber siete lesionados. Algunos de ellos están volviendo y el equipo notará la competencia.

- Ahora llega la Copa Federación. Mañana reciben al Escobedo (20.00 horas, Ganzábal).

-Es una semana dura, con tres partidos en casa y con la exigencia de llevar el peso en los tres. Es evidente que vamos a cambiar jugadores y no queremos que nadie juegue los tres encuentros, pero eso no quiere decir que no vayamos a ir a por los tres partidos.

- ¿Sigue atento el Langreo al mercado de invierno?

-No cerramos la puerta a nada porque tenemos dos lesiones de larga duración. Una está cubierta con la llegada de Javi. Buscamos jugadores en defensa, pero si un futbolista de nivel nos encaja, iremos a por él.

- ¿Y respecto a las salidas?

-No contemplo ninguna. Tenemos una plantilla corta y necesitamos a todos los jugadores.