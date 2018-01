Carlinos quiere jugar este año en el extranjero

Carlos Menéndez, Carlinos, centrocampista del Avilés, fue seleccionado por los técnicos de la Asociación de Futbolistas para participar en la XVI edición de las sesiones de entrenamiento de la AFE, que comenzaron ayer lunes y se prolongarán hasta el próximo día 22 en San Pedro del Pinatar (Murcia) a las órdenes de Mehdi Nafti, exjugador del Cádiz, Murcia y Valladolid, entre otros equipos, y exentrenador del Marbella y Mérida.

Carlinos tiene ficha con el Avilés y asegura que asiste a las sesiones con el consentimiento del club avilesino. "Tengo una muy buena relación con el director deportivo (Alan Menéndez) y me dieron esta oportunidad por si me sale algo para jugar en el extranjero, que es lo que siempre me gustó y lo que busco ahora". Y añadió: "Si no me sale nada para ir fuera, tengo las puertas abiertas en el Avilés porque no tengo ningún problema con ellos".

El jugador de Noreña (30 años) afirma que tiene un acuerdo con el club blanquiazul por el que es libre para irse al extranjero si le sale una oferta interesante para él y de hecho estuvo probando durante el parón navideño en un club de Tailandia, pero al final no fructificó. "Eso no me resultó bien. A ver si con la AFE me sale lo que busco", comentó.

El futbolista afirma que en su decisión no influyen los impagos que sufrió la plantilla durante los tres últimos meses. "Eso no fue un problema para mi en ningún momento. Todos sabemos como funciona el Avilés que, aunque no es lo ideal, se va pagando y con un contrato firmado tenemos claro que lo vamos a cobrar".

Carlinos precisa que no está fuera del Avilés. "Ni mucho menos. Insisto en que todo es fruto del acuerdo de lo firmado al principio. Yo lo di todo por el equipo y ahora ellos me facilitan las cosas como habíamos hablado. Es un asunto de respeto mutuo".

El jugador sigue de cerca la actualidad del equipo y confía en que se normalice la situación económica para que lleguen jugadores. "Necesitamos gente para que nos den ese plus y asegurar la salvación cuanto antes", concluyó.

El director deportivo, Alan Menéndez, corroboró las palabras del futbolista. "Por lo bien que se portó con el club, por el esfuerzo que hizo al jugar varios partidos lesionado, y por el buen trato, si no le sale lo que busca seguiría con nosotros porque tiene ficha con el Avilés y le queremos en el equipo", precisó.