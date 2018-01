"Tras conocer el diagnóstico comencé a vivir mi segunda oportunidad en esta bonita aventura llamada vida"

Martín Ruis, el uruguayo responsable de la asociación Surf Solidario que acaba de fallecer víctima de la ELA, fue diagnosticado en el año 2014. Fue entonces cuando Ruis decidió empezar a luchar contra una enfermedad que desgraciadamente ahora le ha ganado la batalla. El propio Ruis contaba su experiencia en un emotivo post colgado en su blog que pretendía servir de ejemplo y aliento para quienes conocían a algún otro enfermo.

"Soy Martin Rius, un uruguayo que hace 12 años llegué a Asturias junto a mi familia, más concretamente a un bello rincón del Mar Cantábrico llamado Salinas Ciudad del Surf. Desde el mismo momento de mi llegada quedé enamorado de estos increíbles paisajes, de su gente y sus tradiciones, de su gastronomía, de la arquitectura tradicional asturiana, de sus luces y sombras.

El 13 de enero del 2014 me diagnosticaron ELA (esclerosis lateral amiotrófica), una enfermedad degenerativa que poco a poco te va dejando sin movilidad y para la que actualmente no hay cura. Como podrás comprender, esto me cambió la vida radicalmente.

Pero lejos de hundirme, y apoyado por la familia más maravillosa que una persona pueda tener, comencé, a partir de ese día, a vivir mi segunda oportunidad en esta bonita aventura llamada vida. Decidí que era el momento de luchar por mis sueños y necesidades. De demostrar que, a pesar de esta enfermedad, la vida sigue... Una de las características de la ELA es que en el momento en el que nos vamos adaptando a la falta de movimiento y/o a la pérdida de fuerza de una de las partes del cuerpo, hay otra que va en camino de perderse.

Como ves, esta enfermedad obliga constantemente a los enfermos de ELA a tener que REINVENTARSE.

El término REINVENTARSE es algo habitual en nuestras vidas. Yo mismo me he tenido que "reinventar" varias veces: he sido monitor de campamento en los Maristas, recepcionista, viajero por América del Sur y Europa, camarero, percusionista, profesor de dibujo, diseñador gráfico y fundador del Equipo Gráfico Publicidad, director de Punto & Coma y Kafka Soluciones Recreativas, productor de eventos, voluntario, animador de tiempo libre, pintor, actor, presentador de TV en Canal 10 Charoná TV e Intrépidos, presentador de giras y eventos Disney.

Aventurero, RR.PP en Vértigo de Piriapolis, personificación del Geniol, productor de 9 Desachates, productor ejecutivo de La Máquina Producciones grupo Metrópolis, director de campamentos, creativo, formador de monitores en la Católica, MSU y ASDE Scouts España. Técnico en drogodependencias, equipo coordinador del Jamborete Madrid 92, franquicia de Top30 para Latinoamérica, director de producción imagen y comunicación en XTRM España, director de producción en Neozink, miembro y fundador de Surf Solidario junto a mi socia de la vida creamos Kenia Projects y Kenia illustrate Agencia de ilustración, ... y al día de hoy sigo siendo fotógrafo apasionado, Scout en el grupo Santo Tomás MSC, Marista, Surfista Solidario, amigo de mis amigos y por encima de todo, esposo de Sandra y padre de Cami y Nico".