Coutinho se hace esperar

El "culebrón" del fichaje de Coutinho por el Barcelona se prolongó durante cuatro meses y la afición azulgrana aún deberá esperar tres semanas para ver el debut de su nueva estrella. Los problemas musculares que le impidieron jugar el último partido con el Liverpool no eran ninguna broma y los servicios médicos del Bará detectaron en el reconocimiento previo a la firma de su contrato una "lesión evolutiva en el recto anterior del muslo derecho". En sus primeras declaraciones, Coutinho demostró que había puesto todo de su parte para salir del Liverpool.

"Desde el principio dejé claras mis ganas de venir aquí. Ellos intentaron de todo, pero al final entendieron bien que este era mi sueño y lo que quería para mí y para mi familia", declaró Coutinho poco después de que el vicepresidente del Barça Javier Mestre le agradeciese su fidelidad: "Desde el verano hemos intentado que Coutinho viniera. No ha sido fácil. Pero hemos tenido una cosa muy buena: él estaba contento de venir. Sus ganas y su paciencia han sido determinantes para que esté hoy aquí".

Coutinho devolvió las flores en los mismos términos: "Quiero agradecer al presidente todo el esfuerzo y la paciencia que tuvo. Estoy muy contento de llegar aquí. Es mi sueño. Espero responder en el campo a todas las expectativas". Y dio rienda suelta a sus expectativas como auzlgrana: "He soñado con el momento en que marque el primer gol, con marcar un gol importante. He soñado muchas veces llevar esta camiseta".

A Coutinho no le preocupa llegar lesionado, ni la imposibilidad de jugar la Liga de Campeones esta temporada: "No he tenido dudas. El contrato que tengo son cinco años (y medio). No puedo jugar ahora, pero en estos cinco años espero jugar y disfrutar". Sabe que su llegada tiene que ver con la marcha el pasado verano de su compatriota Neymar al Paris Saint-Germain: "Somos jugadores diferentes. Neymar es un grandísimo jugador, pero tenemos características diferentes. Yo llego para buscar mi espacio (...) He hablado con él (Neymar), me felicitó cuando lo supo. Me habló de la ciudad, de los compañeros, que el club tiene un vestuario increíble". Y sobre su compatibilidad con Iniesta dijo: "Es un genio y un gran honor convivir con él, aprender con él".