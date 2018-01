Fallece de ELA el impulsor de Surf Solidario

El uruguayo Martín Rius, residente en España desde hace casi dos décadas y oganizador del campeonato Surf Solidario en Salinas, ha fallecido como consecuencia de la ELA, una enfermedad contra la que llevaba luchando desde el año 2014. Los compañeros que le ayudaban a organizar este certamen de surf le han recordado en Facebook con un emotivo mensaje.

El propio Rius había hablado varias veces de su enfermedad. "El 13 de enero del 2014 me diagnosticaron ELA (esclerosis lateral amiotrófica), una enfermedad degenerativa que poco a poco te va dejando sin movilidad y para la que actualmente no hay cura. Como podrás comprender, esto me cambió la vida radicalmente. Pero lejos de hundirme, y apoyado por la familia más maravillosa que una persona pueda tener, comencé, a partir de ese día, a vivir mi segunda oportunidad en esta bonita aventura llamada vida. Decidí que era el momento de luchar por mis sueños y necesidades. De demostrar que, a pesar de esta enfermedad, la vida sigue... Una de las características de la ELA es que en el momento en el que nos vamos adaptando a la falta de movimiento y/o a la pérdida de fuerza de una de las partes del cuerpo, hay otra que va en camino de perderse", decía en su propio blog.