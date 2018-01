El romance (ficticio) entre Coutinho y el Marino de Luanco

A falta de dinero, bueno es el ingenio. Eso han debido pensar en el Marino de Luanco, club invicto en la Tercera Asturiana que jamás podría soñar con hacerse con los servicios de una superestrella como Coutinho, pero que no ha dudado en fantasear a través de una broma en Twitter con su contratación, que le ha costado al Barcelona la friolera de 160 millones de euros.



Alguien en el club luanquín se percató de que Phillippe Coutinho, nueva estrella azulgrana, lleva el tatuaje de un ancla detrás de su oreja izquierda. Mismo símbolo que el del escudo del equipo asturiano. Unió ese hecho al de que el Marino es de los pocos clubes que, como el Barcelona, permanecen invictos en su liga en el fútbol nacional y se sacó de la manga un tuit que no ha pasado desapercibido.



"Mi representante me dijo que me iba a un equipo español invicto esta temporada. Pensaba que se refería al Marino de Luanco de Oli por lo que no dudé en tatuarme un ancla en el cuello.Lamento el error pero me gustaría jugar algún día en Miramar", bromeó el club luanquín atribuyendo estas palabras a Coutinho y acompañando el texto de una imagen del jugador Brasileño en la que se percibe su tatuaje del ancla. En Luanco no falta sentido del humor.







??@Phil_Coutinho fake "Mi representante me dijo que me iba a un equipo español invicto esta temporada. Pensaba que se refería al @MarinoLuanco de Oli por lo que no dudé en tatuarme un ancla en el cuello. ??Lamento el error pero me gustaría jugar algún día en Miramar ??" ?????? pic.twitter.com/9Ls8tDeStA — Club Marino Luanco (@MarinoLuanco) 8 de enero de 2018