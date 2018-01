Uribe pide dos fichajes más

"Esto ya se perece a lo que yo quiero". Esta es la afirmación más rotunda que hizo Josu Uribe al término del encuentro del pasado del domingo en el Hermanos Antuña en el que el Caudal empató sin goles ante el potente Burgos. El técnico blanquinegro se mostró contento por el rendimiento de su equipo pero, sobre todo, por el nivel de compromiso de un plantel que en apenas dos semanas ha dado un giro. Durante el parón navideño el cuadro blanquinegro ha cambiado con las llegadas de Yosu Camporro (procedente del Leioa), Óscar Santiago (sin equipo), Niko Abuladze (Los Barrios), Polaco (Xerez CD) y Jandrín (Santa Eulalia) y las salidas de Armando Invernón, Thaylor (Baskonia), Javi Sánchez (Langreo) y Ríchard (Tineo). Cinco fichajes que el domingo fueron titulares y que "han demostrado un gran nivel de compromiso".

Este nuevo Caudal tiene un reto más que superlativo. El cuadro del Hermanos Antuña es colista a siete puntos de la plaza de promoción de ascenso que ostenta el Vitoria. Para el sueño de la permanencia el técnico gijonés ha liderado una revolución en el plantel que aún está por finalizar. Uribe ha reconocido que "falta un central y un delantero. Los estamos buscando pero hay que esperar". El perfil de jugadores que quiere el técnico son claros y más el zaguero ya que el gijonés reconoció que "para el central queremos que sea asturiano aunque el delantero va a ser complicado".

El defensa al que se refiere Uribe es Alberto quien juega en el Santa Eulalia aunque esta jornada ya no fue de la partida en el triunfo de los ibicencos en el derbi balear contra el Formentera (0-1). El Caudal confía en poder fichar al gijonés en los próximos días.

Si el central tiene nombre y apellidos el del delantero no. Uribe confesó que "de momento, los jugadores que se nos han puesto a tiro no mejoran lo que tenemos y debemos acertar. Tenemos que buscar una persona que nos pueda ayudar pero no es fácil aunque creo que a medida que el mercado avance se clarificará todo pero no será sencillo". Uno de los que se les puso a tiro fue el ex del Lealtad Pedro Beda quien se ha desvinculado del Villanovense aunque el técnico caudalista le ha descartado en espera de opciones más interesantes.

Para la llegada de estos dos ansiados refuerzos el Caudal tiene que hacer sitio pues, en estos momentos, el equipo mierense no tiene fichas de mayores de 23 años libres. Estas dos plazas serían las que deberían liberar Bussman y Bonaque con quienes no cuenta Uribe y quienes no entraron en la lista de convocados ante el Burgos y cuyas plazas fueron ocupadas por los juveniles Nacho y Davo.

Si Uribe aún quiere más llegadas, el domingo ya debutaron los cinco nuevos en el empate ante el Burgos y lo hicieron con muy buen nota y como titulares. El técnico confesó que "la gente que ha venido es conocida y sabemos que nos van a dar nivel". Es más, el gijonés recalcó que "creo que no hemos fallado con los que han venido. Hemos hecho un gran trabajo de scouting para no fallar porque no podemos y estamos seguros que los que vengan vendrán comprometidos".

Para Uribe "el compromiso de los nuevos durante el partido ha sido de diez pero era algo que sabíamos porque son gente conocida. A Mieres no va a venir nadie de paseo y es un gusto poder entrenar a gente así. Son asturianos como Yosu y Jandro que saben que vienen a salvarnos y luego otros como Niko que es un joven de 20 años que tiene un hambre voraz y con el que la gente ha flipado pese a que no está al setenta por ciento de sus posibilidades. Otro es Polaco al que conocía de mi etapa en Grecia o a Óscar que es un gran profesional pero todos son gente que tiene un gran compromiso. Todo el que venga tiene que estar implicado. Vendrán jugadores implicados y que tengan el compromiso y la ilusión de salvarnos".

Si el club trabaja en la llegada de un delantero centro y de un defensa central tampoco descarta incorporar a un lateral zurdo. La marcha, por motivos personales, de Armando Invernón deja a Perujo como único lateral zurdo y el domingo Uribe ya apostó por Polaco en esta demarcación pese a que no es la suya lo que hace que el Caudal mira el mercado en busca de laterales zurdos sub-23.