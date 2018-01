Una vuelta para enmarcar

El Gijón Basket 2015 cerró una primera vuelta de la liga de impresión: 12 victorias y 3 derrotas y en segunda posición de su conferencia en la Liga EBA, es el balance a mitad de temporada, algo que nadie esperaba y que deja a los gijoneses a un paso de cumplir con el objetivo de la permanencia, que es el marcado en el inicio y que no se variará hasta que matemáticamente no se logre. No obstante la marcha del equipo hace que las miras de los aficionados sean ahora más ambiciosas y esperan que luchen por meterse en la fase de ascenso a la LEB Plata.

Los inicios estuvieron cargados de dudas sobre la viabilidad de un proyecto que daba una vuelta de calcetín a la temporada anterior. La plantilla se fue formando poco a poco y no se completó hasta pocas fechas antes del primer partido. Las dudas se mantuvieron en las primeras jornadas en las que se acumularon tres derrotas consecutivas. Pero llegó el partido contra el Narón en el que sumaron su primer triunfo y desde entonces encadenaron 12 consecutivos, lo que les lleva a ser segundos sólo por detrás de Marín Peixe Galego, el equipo más en forma de todas las conferencias de la EBA ya que no conoce la derrota: 15 partidos, 15 victorias.

Y este sábado el Gijón Basket visita la cancha del Marín en un partido de poder a poder entre dos clubes que están dominando con claridad en su grupo. Los gallegos parecen superiores al resto y la lógica señala una victoria suya pero el Gijón Basket sale sin presión alguna y con mucho que ganar y nada que perder.

Mediada la temporada sólo hay un equipo con mejor porcentaje que el Gijón Basket, el Marín y otro, el Icom Udea de Algeciras líder del grupo "D-B", que le iguala, lo que dice mucho de la trayectoria de los gijoneses. Tras doce jornadas los de Fran Sánchez promedian 79,6 puntos, 25,1 rebotes, 13,3 asistencias, 8,6 balones robados y una valoración de 78,6 por partido.

En el aspecto individual James Hutch lidera la clasificación de asistencias con una media de 4,7 por encuentro y es décimo en recuperaciones; Wineglass marcha en la cuarta posición en la clasificación de reboteadores con 11 por partido y es a su vez el más valorado del equipo con una media de 19,47 puntos que le sitúan en la y Pegues es décimo tercero en la de anotadores con 16,47.

Esta buena marcha está removiendo a la dormida afición local que cada vez acude en mayor número y que empieza a ilusionarse con volver al baloncesto profesional en un plazo medio de tiempo.