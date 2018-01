Xiel: "Si fichamos, no haber jugado en Pravia nos beneficia"

El colegiado Rodríguez García (Nalón) suspendió el partido Praviano-Avilés del pasado domingo por la acumulación de agua sobre el campo, sobre todo en una esquina. La decisión pudo beneficiar a un equipo avilesino muy mermado de efectivos que se presentó en Santa Catalina con un once en el que figuraban dos juveniles (Barra y Carlos) y con tres jugadores en la lista del segundo juvenil (Primera categoría), al ser reacio el club a ceder futbolistas del filial y del primer juvenil (Liga Nacional) al estar ambos muy justos de efectivos.

El técnico, José Luis Díaz, Xiel, asegura que los dos equipos querían jugar, "y de hecho salimos a calentar" pero, añade, "el árbitro no lo permitió porque le parecía arriesgado y hay que respetarlo". Xiel no tiene claro si la decisión benefició a su equipo. "Si fichamos no nos perjudicó porque tendremos más efectivos cuando se juegue, y si no podemos fichar nos de igual, aunque es verdad que el domingo teníamos algunos jugadores tocados".

Y es que finalmente ni Marcos ni Pablo Tineo se recuperaron de sus molestias y Chus, que llegó muy justo, no habría podido acabar el partido. La situación no es nueva y Xiel lleva clamando por más efectivos desde su llegada al banquillo a finales de octubre para sustituir a Iván Palacios. "Confiamos en que el club nos ayude un poco porque con tres o cuatro jugadores el equipo podría dar muchas alegrías aún este año", dice Xiel.