El Langreo, a hacer historia

El Langreo se enfrenta hoy a su historia. El equipo azulgrana quiere lograr un buen resultado en la ida de los octavos de final de la fase nacional de la Copa Federación para tratar de plantarse en la siguiente ronda por primera vez en su historia. El rival será otro equipo de Tercera, la Unión Montañesa Escobedo, del grupo cántabro.

El conjunto langreano se planta en esta fase de octavos de final tras vencer al Silva gallego en la eliminatoria anterior. Los de Hernán Pérez lograron el pase a la fase final tras imponerse al Marino de Luanco en la fase regional.

El de hoy será el segundo encuentro consecutivo para los langreanos en Ganzábal, tras vencer el pasado domingo al Roces por un contundente 3-0.

Hernán rotará a sus jugadores. El técnico del Langreo no quiere sobrecargar de minutos a sus futbolistas en una semana con tres encuentros. De este modo, se quedan fuera, por decisión técnica, los dos últimos fichajes del equipo; Javi Sánchez y Pablo Acebal. Tampoco está convocado César Suárez, mientras que los lesionados Ricky, Álvaro García y Álvaro Cuello se perderán el duelo. Un caso excepcional es el de Jairo Huerta. El extremo lavianés ya cuenta con el alta médica, pero aún no tiene el ritmo suficiente para afrontar un encuentro. Jairo podría buscar en otro club, en calidad de cedido, minutos para recuperar su mejor versión. Quien sí ha sido citado es el centrocampista del filial Joan.

De este modo, el posible once del Langreo sería el compuesto por Adrián Torre; Pelayo Pedrayes, Castiello, Fran No, Dani López; Héctor Nespral, Calvillo; Damián, Omar, Aimar y Polo. Como recambios, Hernán podría recurrir a Javi Díaz, Fran No, Cabranes, Urtzi y Joan.

El Escobedo ocupa la tercera posición en la Tercera División cántabra. El conjunto blanquinegro cuenta con 42 puntos en su casillero y viene de imponerse al Bezana por 5-0 en su último duelo. Los cántabros disputarán ante el Langreo su primer encuentro de la fase nacional, ya que quedaron exentos en la ronda de dieciseisavos de final.

El Langreo buscará alcanzar los cuartos de final de esta competición por primera vez en su historia, donde participa por tercera vez en la fase nacional. En la temporada 2008-09, el cuadro azulgrana cayó apeado en octavos de final tras perder ante el Racing de Ferrol (6-0 y 2-2), mientras que en la temporada 1997-98, el Racing de Ferrol eliminó a los langreanos en dieciseisavos.