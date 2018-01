Pumarín, para gozar y sufrir

Pumarín es un escenario entrañable para Jenaro Díaz, que sabe que el sábado se convertirá en un obstáculo más para que su equipo, el Clavijo de Logroño. consiga una victoria frente al Unión Financiera. Será la primera visita de Jenaro Manuel Díaz Fernández (Oviedo, 3 de abril de 1971) como entrenador profesional, al frente de un equipo que lucha para seguir en la LEB Oro. "Si ganamos sería una sorpresa", dice Jenaro, que no regatea elogios para el entrenador, los dirigentes y la afición ovetense.

El Clavijo llega el sábado (18.30 horas) a Pumarín como antepenúltimo clasificado, con el mismo balance que el penúltimo, el Sammic. Nada que no intuyese Jenaro Díaz cuando el pasado verano aceptó la oferta para llevar al equipo riojano: "Esperaba ir un poco mejor, pero hemos tenido muchas dificultades. Hay diez jugadores nuevos y apenas hicimos pretempoada. Además, nos quedamos pronto sin Olekaibe, que estaba jugando muy bien".

Pese a los malos resultados, Jenaro nunca ha visto en peligro su puesto: "Los que dirigen el club saben lo que hay y he sentido siempre su apoyo. Ellos me entienden a mí y yo a ellos. Aquí hay poco dinero. El club tenía una deuda muy grande, que ahora anda por los 600.000 euros".

Pese a estos condicionantes, Jenaro no se da por vencido: "Me gustaría competir como lo hicimos hace poco tiempo en La Coruña, donde perdimos, pero jugamos muy bien. El problema es que Pumarín es una cancha superdifícil y el Unión Financiera tiene un equipazo. Quizá echen de menos a Cárdenas, por energía y por lo que transmite, uno de los mejores bases de la Liga. Santana también está a gran nivel".

Jenaro recalca la modestia del Clavijo, "un valor que viene bien para la vida", pero en Oviedo buscará la victoria: "Si podemos hacerlo con nuestro baloncesto, mejor. Nos gusta jugar alegre, con transiciones rápidas. El problema es que sufrimos en defensa, nos falta equilibrio". Resume la diferencia entre los rivales del sábado: "Oviedo elige jugadores. Yo escojo entre lo que me dan".

Pese a todas las dificultades, según Jenaro la visita a Pumarín "me gusta y me motiva. Tengo mucho cariño tanto a Fernando Villabella como a Héctor Galán. Me encanta ir a un pabellón que esté lleno, con la gente apoyando a tope. El equipo ha crecido muchísimo desde que nos ganaron en la primera jornada. Carles Marco tiene mucho que ver en eso. Una victoria nuestra sería una sorpresa, sin duda".

Jenaro Díaz elogia el presente del Oviedo y augura un futuro todavía mejor: "Han tenido una transición ejemplar de club social a profesional. En dos o tres años, con un pabellón nuevo, podrá aspirar a la ACB".