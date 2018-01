Barcelona y Celta buscan el billete para cuartos en la eliminatoria más reñida

El Barcelona recibe este jueves al Celta de Vigo en el Camp Nou en la vuelta de los octavos de final de la Copa del Rey con todo por decidir tras el empate de la ida en Balaídos (1-1) y en una disputa directa por el billete más caro para los cuartos de final, y es que el Celta se ha ganado ser uno de los peores rivales para los azulgranas en los últimos cursos. [Sigue en directo el partido entre el Barcelona y el Celta]

Pese a que el gol del jugador del filial José Arnaiz en Vigo da cierta ventaja al Barça, pues el empate inicial coloca a los de Ernesto Valverde en la siguiente ronda, todo está muy abierto y, por ejemplo, el último precedente entre ambos fue un empate (2-2) en LaLiga Santander que daría el billete a los celtiñas.

No es para nada un buen visitante el Celta, que ha marcado en todos los campos a los que ha ido, incluido por partida doble el Camp Nou. El Barça, que nunca ha sabido jugar a especular, saldrá a por una victoria pero el equipo de Juan Carlos Unzué, ya menos nervioso en su segundo regreso a casa, sabe qué hacer para poder aprovechar sus opciones.

Hay mucho en juego y la que está siendo la eliminatoria más reñida e igualada de estos octavos de final sólo tiene 90 minutos, salvo que sea necesaria una prórroga, para decidirse. El Camp Nou podría tener una buena entrada y ser un elemento más a favor de los blaugranas, que además tienen a su favor los precedentes similares.

De las diez veces que en Copa del Rey el Barça ha logrado un 1-1 en la ida jugando fuera de casa, en siete logró el pase gracias a ganar o empatar sin goles en el Camp Nou. Pero de las tres ocasiones en que no logró la clasificación, en una de ellas el rival era el Celta de Vigo. Fue en los octavos de final de la campaña 1977/78, cuando los de Vigo asaltaron el feudo blaugrana con un 1-2.

Mucho ha llovido desde entonces pero casi nada desde que a principios de diciembre el Celta de Unzué arrancara ese punto en LaLiga del Camp Nou. Sin duda, un Celta capaz de ganar al Barça y robarle puntos en la mayoría de partidos es una de las 'bestias negras' para el equipo catalán, que ahora mismo lleva dos empates seguidos ante los celtiñas y está ante una buena ocasión de romper esa 'mala racha'.

Valverde intentará seguir vivo en una Copa que no ha ganado como entrenador, pues perdió en la final con el Athletic Club ante el Barça precisamente, de la mano de sus mejores jugadores. Aunque quizá no estén en el once inicial, sí están en la convocatoria Iniesta, Messi y Suárez, que no viajaron siquiera a Vigo.

Vuelven a estar en la convocatoria los jugadores del filial Carles Aleñá y José Arnaiz, que lleva tres goles en tres partidos de Copa y podría seguir con la titularidad. De todos modos, tanto en el Barça como en el Celta están previstas varias rotaciones que no afecten al ritmo del grupo, pensando también en LaLiga.

Mientras que el Celta de Vigo viaja con todos los jugadores disponibles y Unzué deberá desvelar antes del partido quién pone para este importante copero y a quien reserva para visitar al Levante, en el Barça Valverde podría dar más minutos de juego a Dembélé en su regreso tras la lesión, pero no podrá debutar el recién llegado Philippe Coutinho al fichar resentido de una lesión. Igual que la incógnita en los once habrá incógnita en el césped por ver cuál de estos dos recientes rivales es capaz de lograr el billete para los cuartos.



POSIBLES ALINEACIONES

FC BARCELONA: Cillessen; Semedo, Piqué, Mascherano, Digne; Busquets, André Gomes, Iniesta; Messi, Suárez y Dembélé.

CELTA DE VIGO: Sergio; Hugo Mallo, Roncaglia, Sergi Gómez, Jonny; Wass, Lobotka, Jozabed; Aspas, Emre Mor y Sisto.

ÁRBITRO: Hernández Hernández (C. Las Palmas).

ESTADIO: Camp Nou.