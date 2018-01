Diego, a prueba, Thomas ya corre y Carlinos marca

Diego Meléndez, centrocampista de Bembibre (León), cumplió 21 años el lunes, y estará a prueba "dándolo todo" hasta mañana viernes. "Sé que el Avilés no pasa por un buen momento, pero a mi no me interesa el dinero, yo vengo para intentar jugar y coger experiencia", comentó.

Se formó en el Bembibre y la Ponferradina, jugó en División de Honor con el Puente Castro y Peña, y los dos ultimo años estuvo en el Bembibre (Tercera). El primero tuvo minutos, pero esta temporada sólo disputó uno en el empate (1-1) con el Sporting Uxama a domicilio. Xiel sacó pocas conclusiones porque "hay que verlo competir". Y añadió: "Pone ganas, pero es muy joven".

El francés Thomas Leteinturier (21 años) sufrió una rotura en el isquiotibial izquierdo a los 68 minutos del partido disputado el 29 de noviembre en El Requexón contra el Oviedo B. Estuvo trabajando con un fisio en su país y ayer ya hizo algo de carrera junto a Domínguez. La próxima semana hará una ecografía para ver la evolución de la lesión y confía en volver en quince días. Durante este tiempo siguió al equipo y espera un triunfo ante el Siero. "Es un buen equipo, pero tenemos que ganar", señala.

Carlinos entrena con la selección AFE hasta el próximo 22 de enero para tratar de fichar por un equipo extranjero, y ayer marcó el primer gol ante el Lorca Deportiva (Segunda B) en Pilar de la Horadada (Alicante). El gol del centrocampista de Noreña, que tiene ficha con el Avilés, llegó en el primer tiempo al desviar en el área pequeña un remate de Tabala tras una jugada de Calderón por la banda izquierda.

El equipo entrena esta mañana (10.30 horas) en La Toba y descansará el sábado al recibir el domingo al Siero a las 12.00 horas.