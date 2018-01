Julieta llega para jugar

Julieta Fernández conoció ayer a las que son sus nueva compañeras en el Hostelcur Gijón, club que le ganó por la mano a Las Rozas el fichaje de esta jugadora. "Me llamó Luchi Agudo preguntándome si me interesaría jugar en Gijón, antes me había llamado Las Rozas, pero tenía la duda de si venir o no a jugar a España. Hablé con Luchi y luego con Daniel Sierra (uno de los entrenadores del Hostelcur Gijón) y al final se hizo todo rápido", señala la internacional argentina antes de su primer entrenamiento.

Julieta quiere "aportar la experiencia vivida en la selección y en mi club, daré lo más posible tanto en ataque como en defensa... lo que me pida el entrenador". Será llegar y jugar porque el Hostelcur Gijón está poco menos que en cuadro con María Díez sin recuperarse de su lesión en un tobillo de la que aún le queda tiempo para ponerse a las órdenes del entrenador y además Anna Casarramona arrastra problemas en una rodilla y es seria duda para el partido del sábado ante el Palau i Plegamans.

"Me catalogan de goleadora así que es una gran responsabilidad, la función es hacer goles pero hay que jugar en equipo y creo que de esa manera se podrán lograr los objetivos" considera Julieta.

La ex jugadora del club gijonés Luchi Agudo le habló de las peculiaridades y exigencias del Hostelcur aunque Juliana ya tenía noticias de su potencial "porque en Argentina se sigue la liga española y sabía que es uno de los máximos candidatos todas las temporadas tanto para las competiciones española como para la Europea. Tenemos grandes objetivos e iremos a por ellos". No obstante recuerda que "Luchi también me dijo que éste es un equipo con muy buena gente, me recomendó venir porque además es un club grande y en el que ella siempre estuvo muy feliz".

Julieta Fernández viene de una familia muy relacionada con el hockey patines, su padre jugó en Italia y tiene otras dos hermanas que como ella forman parte de la selección argentina "soy la primera que se va a jugar fuera y todos me apoyaron, estoy feliz porque creo que esto me hará crecer tanto como jugadora como persona".

El sábado debutará ante su público ante uno de los rivales más complicados de la liga.