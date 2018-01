El Sporting desconoce el interés de la Sampdoria por Barba

La operación salida que pretende abordar el Sporting no incluye a Federico Barba, por más que ayer se encendieran las alarmas en Mareo. El corriere dello sport informaba de que la Sampdoria podría estar interesada en la incorporación del central italiano rojiblanco. En el Sporting no consta dicho interés ni nadie se ha puesto en contacto con el club rojiblanco para sondear la disponibilidad del futbolista. La confusa información del periódico deportivo italiano apunta a que el conjunto genovés estaría interesado en la contratación del centrocampista del Spal Federico Viviani. Sin embargo, si esta operación que parece compleja no se pudiera completa, otra posibilidad pasaría por fortalecer la defensa con el regreso de Barba a Italia.

El central italiano, una apuesta personal de Miguel Torrecilla, que ya quiso ficharlo en su etapa en el Betis, llegó este verano al Sporting en propiedad después de que el club rojiblanco abonase en torno a 1,5 millones de euros al Empoli italiano. Barba es uno de los fichajes de este verano que mejor rendimiento ha ofrecido y el Sporting no tiene ninguna intención de desprenderse del futbolista italiano. Al contrario, Torrecilla negocia las salidas de Quintero y Xandao con vistas a poder incorporar otro central de primer orden que forme pareja con Barba.