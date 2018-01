El Marino le tiene tomada la medida al Tuilla en Miramar

El de mañana en Miramar (17.00 horas) es un duelo en el que el líder, el Marino, no puede relajarse. El conjunto luanquín, que continúa sin conocer la derrota este año, se enfrenta a un Tuilla que marcha en la sexta posición y que no ha perdido en los últimos cinco partidos disputados. Los marinistas tienen de su lado los números históricos en el campo luanquín ya que en once visitas ligueras al campo luanquín, el Tuilla solo ha conseguido rescatar una victoria y un empate. El resto, victorias para el conjunto local, incluidas las dos últimas temporadas en las que el equipo de Miramar no solo ganó, sino que dejó sin goles al rival. Para encontrarse con la victoria visitante, hay que remontarse a la temporada 2009-2010, con un apretado 2-3.