El líder se pone a prueba ante el Tuilla en Miramar

Miramar será hoy el escenario de un partido de altura, entre el líder invicto, el Marino de Luanco, y el Tuilla, que lleva cinco partidos sin perder y es sexto. El año pasado, los dos equipos eran rivales directos por los puestos privilegios y el Tuilla acabó segundo y el Marino fuera del play-off. Esta temporada, las tornas han cambiado y el líder tratará de mantener su imbatibilidad.

Después de iniciar la segunda vuelta con victoria ante el L'Entregu, el Marino afronta el primer partido del año en casa con una novedad, el regreso de Saavedra, que no pudo jugar el domingo por acumulación de tarjetas. El central apunta al once inicial, que no tendrá más cambios.

Así, Oli optaría por colocar a Davo en la portería; Borja y Guaya en los laterales, con Saavedra y Pantiga como centrales; David González y Óscar Pérez como medio centros; en la banda derecha Quero y en la izquierda Iván Fernández; Luis Morán de media punta y, como referencia arriba, Wilmer. En el banquillo esperará su turno el portero Guillermo y Oli tendrá que hacer un descarte a pie de campo entre Trabanco, Pablo Hernández, Ricky, Omar Fernández y Cayarga.

El de hoy será el primero de dos encuentros consecutivos en Miramar, ya que el domingo que viene a las 17.00 horas, el Marino recibirá al Lugones y el conjunto luanquín espera quitarse ya el mal sabor de boca del último partido de la primera vuelta, en el que se dejó dos puntos en casa ante el Praviano.

El Tuilla, por su parte, quiere seguir con la buena racha para reconectar con los puestos de play-off, que ahora tiene a cuatro puntos. Para lograrlo, el equipo no podrá contar con Álvaro Pozo, ex del Marino, que cumple sanción.