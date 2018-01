"Perdimos un partido y no es un drama porque tenemos que jugar otros 18 y está en nuestra mano llegar a los 45 puntos que estimo serán necesarios este año por la situación del Caudal y el Lealtad en Segunda B, pero tienen que darnos herramientas para salir de ahí porque según estamos ahora es complicadísimo". El técnico del Avilés, José Luis Díaz, Xiel, volvió a pedir refuerzos tras la derrota del pasado domingo (0-1) ante el Siero, uno de los rivales por la permanencia.

Xiel insiste en que si el club no ficha el descenso puede estar muy cerca. "A mí no me gusta nada la pinta porque los chavales lo están dando todo y no se les puede exprimir más, pero hay que ayudarlos un poco porque así no podemos". Y puso como ejemplo que dos juveniles (Carlos y Nacho) tuvieran que jugar ante el Siero después de disputar 90 minutos el sábado. "Eso no se puede permitir porque necesitamos asentar el equipo y darle estabilidad, y si el club se mueve aún hay tiempo porque quedan más de dos semanas de mercado". Y concluyó: "El director deportivo sabe que necesitamos dos medio centros, un defensa izquierdo y un delantero, y me ratificó que van a traer cinco jugadores. Eso me da tranquilidad".

Movimientos en la plantilla

El club pidió ayer a la Federación Francesa el transfer para fichar al lateral derecho Paulo Piel (20 años), que estuvo a prueba en septiembre y octubre y que llega del Unión Puerto Rosario (Fuerteventura). Otro francés, El portero de 20 años Lucho Giffard firmará para el filial. Otros dos jugadores llegaron ayer a prueba. El central-lateral Pablo Ledesma, (20 años), del Zamora B de categoría Regional; y el extremo izquierdo Loren Fernández, de La Línea (Cádiz) que jugó en el San Roque de la Primera de Honor andaluza, la Preferente de Asturias. Otros dos llegan hoy a Avilés y probarán desde mañana: el extremo Miguel Escobedo (19 años), que se formó en el Macarena de Granada y jugó en el Vilaseca de la Primera catalana; y el defensa Toni Escobedo (21 años), de la Preferente catalana.

El equipo entrenó ayer en La Toba con las ausencias de Expósito y de Pablo Tineo, que sufrió un pequeño esguince en los ligamentos de la rodilla izquierda en una acción del partido contra el Siero y es duda para jugar ante L´Entregu el próximo domingo (16.30 horas) en el Nuevo Nalón.