Dos jugadores del Covadonga, Ángel y Diego, en el once de la semana

Dos jugadores del Covadonga, Ángel y Diego, figuran en el once ideal de la jornada. El equipo ovetense se impuso a domicilio al Llanes (1-3), siendo el único equipo que consiguió ganar por más de un gol de diferencia. También figuran en el once Edu Llosa (Siero), Dani Pelaéz (industrial) y Aser (Lugones), autores de los tantos que dieron la victoria a sus equipos, junto con Javi Sánchez (Langreo) y Borja Sánchez (Oviedo B).