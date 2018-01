Dos años de sanción al juvenil que agredió a un árbitro en Oviedo

El Comité Territorial de Competición de la Federación de Fútbol del Principado de Asturias decidió ayer suspender por dos años al jugador juvenil del San Juan La Carisa que el pasado sábado agredió al árbitro en su vestuario provocando la suspensión del encuentro contra el Beredi de Viella (Siero). El Comité optó también por castigar con diez partidos al portero del mismo equipo, pero ambos futbolistas fueron absueltos por el Juzgado de instrucción número 2 de Oviedo de un delito leve de lesiones después de que el jugador rival que los había denunciado por otra agresión decidiese no seguir adelante con la demanda. Tanto él como el portero estaban acusados de un delito de lesiones leves, pero la decisión del contrincante de no seguir adelante con la demanda llevó al juez a dictaminar la absolución de ambos encausados. Fuentes del Beredi explicaron a este diario que la decisión fue tomada con el afán de "pasar página" a unos hechos que esperan que no vuelvan a repetirse.

El Comité de Competición anuncia la sanción por dos años para el defensa del San Juan La Carisa Álex Ferreira Pola por agredir al árbitro, y diez partidos para el portero del equipo, Adrián Álvarez González. El castigo, de diez partidos, se justifica en las infracciones de "provocar a otro jugador y posteriormente insultar de forma reiterada al árbitro y producirse de manera levemente violenta para con el mismo". Por último, el comité da por terminado el partido con el resultado de 0 a 2 que reflejaba el marcador a favor del Beredi al descanso.

El supuesto agresor achacó el inicio de su ira contra el árbitro en un error. Asegura que el colegiado le comunicó al descanso que estaba expulsado. Cinco minutos antes de finalizar la primera parte el guardameta fue expulsado precisamente por abalanzarse sobre un rival que previamente había cometido falta sobre Álex Ferreira. El propio Ferreira fue el encargado de ocupar la portería ante la falta de recambios y para ello se intercambió la camiseta con el expulsado. El defensa se vistió de portero y le dio a su compañero expulsado su camiseta con el número 5. Ese cambio de equipación es el que, al parecer, origina la confusión que desata el incidente posterior. "Eres un hijo de puta, te voy a matar", refleja el acta que le dijo al árbitro en su propio vestuario. En el mismo documento se deja constancia de una agresión en forma de cabezazo en la cara del colegiado, un agarrón por el cuello y un posterior golpe de la cabeza contra la pared.

Además de la sanción deportiva, los hechos serán juzgados esta misma semana en el Juzgado de instrucción número 3 de Oviedo. El motivo es la denuncia interpuesta por el propio árbitro, Adrián Manuel Borrego González, ante la Policía Nacional, a la que decidió llamar después de ser golpeado por el jugador, que reconoció haber "perdido la cabeza".

Además el Comité, en relación a otros partidos, sanciona con cuatro semanas a Víctor del Valle Suárez, del Pumarín de Primera regional, y a Jorge David López Fernández, del Montevil de Primera juvenil. Y con cuatro partidos a Yisaac Emilio Assab Pire, del Astreos de Tercera infantil, y a Sergio Carrera Velo, del Camocha de Tercera alevín. Y en Tercera juvenil se da vencedor del Hispano-Soto del Barco al primero por 3-0 por incomparecencia y se le descuentan al segundo tres puntos de la clasificación.