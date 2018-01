Wilmer cumple su sueño de ser titular en el invicto Marino de Oli

Wilmer Castañeda (22 años) está viviendo un sueño. El punta venezolano, aunque de padres gijoneses y criado en Gijón, se hizo con el puesto que dejó Jairo Cárcaba con su marcha al Rayo Majadahonda (Segunda B) y lleva dos partidos en el once de Oli Álvarez. En el primero, ante L´Entregu en el Nuevo Nalón, marcó su tercer gol y el pasado domingo repitió titularidad contra el Tuilla. Es consciente de que está ante una gran oportunidad de despuntar en el Marino y asegura que está preparado. "Trabajé siempre para estar listo cuando el equipo me necesitase porque para eso estamos, para ser útiles cuando el entrenador lo mande", señala.

El punta llegó el pasado verano a Miramar desde el Lugones y no esconde que jugar en el Marino era un objetivo. "Tenía otras ofertas, pero cuando me llamaron no lo dudé porque para mí es una satisfacción personal estar aquí y un orgullo compartir vestuario con unos futbolistas increíbles y mejores compañeros", destaca.

Wilmer tiene claro que el objetivo es el ascenso y apuesta por conseguirlo después de una primorosa primera vuelta e inicio de la segunda sin derrotas. "No nos lo imaginábamos después de tropezar en el debut ante L´Entregu, porque se notó un poco que era una plantilla prácticamente nueva, pero ahora ya va todo rodado". Y considera que mucha culpa del éxito es de los entrenadores, Oli y Manel, "que nos ayudan mucho con su experiencia".

El vestuario, señala, "no le da mucho bombo" al hecho de ser uno de los tres equipos de Tercera que sigue invicto porque "el objetivo es sumar de tres en tres si es posible y la meta es subir".

Y hay más opciones de conseguirlo siendo primeros, que es en lo único que piensa ahora el equipo. "La dinámica es buena y sólo nos aguanta el ritmo el Oviedo B, pero no nos podemos fiar de nadie porque la Liga se puede perder en cualquier sitio y sería una pena porque se ha generado mucha ilusión en el club y entre la afición por ser campeones, aunque hay que ir paso a paso porque nos queda mucho que pelear".

El punta prioriza sus estudios de Administración y Finanzas al fútbol, pero no descarta poder vivir de lo que más le gusta. "Voy paso a paso y el tiempo lo dirá", concluyó.