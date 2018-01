Álvaro Muñiz se pone a tiro del Caudal

Josu Uribe avisó que en el mercado invernal la plantilla del Caudal Deportico debía girar y lo está haciendo. Hasta la fecha al equipo han llegado siete jugadores como son Óscar Santiago (Balompédica Linense), Yosu Camporro (Leioa), Polaco (Xerez CF), Niko Abuladze (Los Barrios), Jandrín (Santa Eulalia) y Babalola (Tudelano), pero el club aún espera la llegada de, al menos, un delantero centro. Eso sí el club está atento a los movimientos del mercado y se le ha podido poner a tiro un centrocampista ofensivo como es Álvaro Muñiz quien ha pedido salir del Formentera por discrepancias con el técnico, Tito García Sanjuán. El jugador asturiano confesó a "Diario de Ibiza", periódico de Prensa Ibérica, grupo que también edita LAS NUEVA ESPAÑA, que "en 29 años nunca me he cruzado con un entrenador como él", y le definió como "una persona poco respetuosa". Ante esta situación el jugador ha pedido la carta de libertad y podría ser una opción para el Caudal si, finalmente, no es capaz de lograr cerrar la llegada de un delantero centro. Muñiz fue el héroe del Formentera en San Mamés al marcar el gol que permitió a los isleños eliminar al Athletic en los dieciseisavos de final de la Copa.