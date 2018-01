Carreño, a tercera ronda tras ganar a Simon

Pablo Carreño se clasificó para la tercera ronda del Open de Australia tras eliminar al francés Gilles Simon por 6-2, 3-0 y retirada de éste por lesión. El partido duró apenas 45 minutos, tiempo suficiente para que Carreño ofreciera el mejor golpe del torneo hasta el momento, un globo de espaldas que superó a Simon, votó sobre la línea de fondo y supuso además el primer set.

"Ahora saldrán vídeos del golpe, hablarán de eso, me preguntarán mil veces en el vestuario 'qué leches hiciste', 'qué suerte tuviste', 'cómo lo has hecho'? Nos reiremos un rato seguro", bromeó Carreño. "Al final es anecdótico un punto así", comentó el asturiano al término del partido. "No es lo normal. No voy a llegar a la final del Abierto de Australia ganando puntos así cada día. Pero bueno es bonito. Es divertido. Me he reído también un poco por incredulidad, de ver dónde cayó la bola", añadió. Carreño alcanza de esta manera la tercera ronda por quinto Grand Slam consecutivo.

Su rival será el luxemburgués Gilles Muller, número 28 del ranking mundial y un jugador incómodo porque es zurdo y que además cuenta con un potente saque que en pistas rápidas como la australiana es un arma muy importante. Muller fue el verdugo de Nadal en la pasada edición de Wimbledon. Carreño se ha enfrentado en tres ocasiones a Muller y ha ganado dos, pero ha perdido en la única ocasión en la que se midieron en pista rápida, precisamente en Australia hace tres años.

Carreño, formando pareja con García López, también ganó en el cuadro de dobles al imponerse a los holandeses Hasse y Midelkoop por 3-6, 6-3 y 6-2.

Por su parte, Rafa Nadal también logró pasar a tercera ronda al imponerse al argentino Leonardo Mayer por 6-3, 6-4 y 7-6 (7-4). El siguiente rival del número 1 del mundo será el bosnio Damir Dzumbur, actual número 30 en la clasificación mundial.