Xiel contó ayer con 21 efectivos en La Toba para entrenar

El Avilés entrenó ayer con 21 futbolistas, más Pablo Tineo que sigue con molestias en la rodilla izquierda y trabajó al margen del grupo. Es la mayor cantidad desde que comenzó la temporada y lo aprovechó el técnico, José Luis Díaz, "Xiel", para armar un partidillo y ver a los cinco jugadores que están a prueba.

Y es que ayer se incorporaron a los entrenamientos tres nuevos jugadores. Yeison Espinosa, colombiano de 21 años aunque lleva diez viviendo en León, jugó en el Bembibre (Tercera División) las dos últimas temporadas y aprovechó que trabaja en Asturias para probar por el Avilés. Es medio centro o central y el año pasado jugó 30 partidos de titular con el Bembibre. Esta temporada estuvo parado, primero por una lesión y los dos últimos meses por motivos laborales.

Toni Escobedo (21 años) es de Salou (Tarragona) . Su puesto es el lateral derecho, aunque también juega en el izquierdo y no le asustan los problemas del club. "Conocemos su situación, sabemos que es el decano del fútbol asturiano y una entidad con mucha historia a la que no hay que dejar abandonada". Y añadió: "Me gustó lo que vi porque son chavales comprometidos y hay buen nivel, buena intensidad, y ritmo. Las sensaciones son muy buenas y me he sentido cómodo". Su hermano Miguel (19 años) es delantero, sobre todo extremo, y llega del Vilaseca de la Primera catalana, que dejó en la séptima jornada por problemas con el club. "Se que no es el mejor momento del Avilés, pero es una buena categoría, un club grande y todo lo que sea competir es bueno", precisó.

Junto a ellos entrenaron Pablo Ledesma y Loren Fernández, que llegaron el lunes a prueba; el central juvenil Carlos; y el medio centro David Pérez, el capitán del filial blanquiazul de Regional que se incorporó ayer a los entrenamientos del primer equipo. El jugador llegó a un acuerdo con su empresa para trabajar por las tardes y poder entrenar por las mañanas, y en principio echará una mano cuando Xiel lo necesite.