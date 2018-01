"Habrá tensión y dificultad, no va a ser fácil"

Josu Uribe (Gijón, 48 años) es entrenador del Caudal desde hace apenas dos meses. El técnico ve en el derbi la oportunidad definitiva para cambiar la dinámica.

- Una pena la derrota de la pasada jornada en Leioa tras dominar por 0-2.

-Esta derrota nos hizo daño porque teníamos controlado el partido ganando 0-2, jugando bien y llegando a tener el 0-3 con un remate de Borja Navarro pero al final se complicó con el 1-2 y luego con el 2-2. Aún así, pero hay que seguir adelante. Nos toca seguir trabajando y tratando de cambiar la dinámica de resultados más que de juego.

- ¿Cómo se cambia esa mala racha?

-La dinámica de resultados sólo se cambia trabajando y jugando como lo estamos haciendo. No hay un camino claro para llegar. Puedes pensar que si aflojas llegará pero si sigues jugando como lo estamos haciendo y no llega sólo nos queda insistir e insistir. No hay otra.

- ¿Qué le está pasando al equipo?

-Son momentos puntuales. Cuando estás en la parte baja de la clasificación las cosas se complican y entran las dudas. En Leioa pasamos del 0-3 al 1-2 y surgen las dudas. Creo que hicimos un gran primer parte ante un equipo que venía de ganar en Miranda poniéndonos con 0-2 y con solvencia pero en diez minutos nos empatan. No queda otra que insistir. Estoy contento con el trabajo y con el juego pero no con los resultados con lo que no nos queda otra que seguir trabajando.

- Ahora llega un derbi en el que tanto Caudal como Lealtad estáis metidos en la zona de descenso.

-Es una auténtica final. El que gane va a salir muy reforzado y el que pierda muy tocado. Vamos a ir a muerte a ganar el partido.

- ¿Qué le parece el Lealtad?

-Es un buen equipo. Un conjunto que siempre está en el limbo.

- ¿Cómo será el derbi?

-No va a ser fácil. Nos conocemos muy bien todos. Va a ser un duelo difícil, con mucha tensión y mucha dificultad. Espero que se vea un partido bonito y que ganemos nosotros.

- Será un partido complicado para el fútbol asturiano al estar los dos tan abajo.

-Esa es la pena. No nos vamos a poder ayudar entre nosotros ni ganando a rivales. Es la pena pero es lo que toca. Ojalá nos salvemos los dos.