Xiel: "Las bajas nos obligan a reconstruir el equipo"

El Avilés (15º) visita mañana a l´Entregu (8º) en el Nuevo Nalón con doce jugadores del primer equipo. La penuria de efectivos continúa porque los últimos fichajes (Nico Pandiani y Jairo Huerta) no pueden estar por distintos motivos y el técnico José Luis Díaz, Xiel, tendrá que tirar de dos juveniles para el once, el central Carlos y el lateral Barra, y completar la lista con otros dos que se decidirán esta tarde tras el partido que los de Quico disputarán en El Tragamón (Gijón) a las 16.30 horas contra el Arenal.

Así las cosas, y después de que se fueron seis titulares en el último mes y medio, la principal preocupación de Xiel vuelve a ser hacer un bloque capaz de competir. "Tenemos que reconstruir el equipo porque marcharon buenos jugadores y necesitamos un poco de tiempo para acoplar a la gente nueva, pero no creo que sea mucho porque los chavales vienen bastante bien físicamente".

De Nico dice que " se le va que está de jugar y el tiempo de adaptación será mínimo". Por Jairo Huerta, añade, "hay que esperar un poco por la lesión que tuvo y regularlo porque no está aún para jugar un partido ni para mucho tiempo en el campo porque no tiene ritmo de competición. Al menos habrá que esperar 20 días, no apurarlo, cuidarlo y ser cautos", explicó.

El club probó esta semana a varios jugadores y el técnico agradeció tener una veintena de efectivos para entrenar. "Eso ayuda porque la calidad del entrenamiento aumenta y hay más competencia. Tener 20 jugadores cada día es lo que tenía que ser habitual en un equipo", añade.

Respecto al partido, de mañana resalta que es "muy complicado". "Tienen buen equipo y están haciendo las cosas bien. No es casualidad que están desahogados en mitad de la tabla".

Ledesma y Loren no siguen. Los dos jugadores estuvieron a prueba desde el lunes pero ayer ya no entrenaron. Sieguen los hermanos Miguel y Toni Escobedo y el colombiano Yeison Espinosa hasta el próxima semana.