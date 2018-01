"El Avilés es más equipo de lo que dice la clasificación"

Marcos Blanco Suárez, avilesino de 19 años, es uno de los jóvenes con proyección que están teniendo un gran protagonismo esta temporada en el Avilés. Empezó en el Quirinal y pasó por el Raíces y el Llano 2000 de Gijón antes de recalar en el Avilés de División de Honor el pasado año.

-¿Soñaba hace un año con estar en el primer equipo?

-Mi expectativa era esa porque en verano el club me dijo que contaba conmigo, pero no me imaginaba que podía estar jugando de titular a estas alturas.

-¿Le decepcionó que al principio le hicieran ficha del filial?

-No, pero si que no empezara entrenando con el primer equipo desde el primer día, pero me dijeron que si me lo ganaba podría subir y por lo visto me lo gané.

-¿Cómo vivió la pretemporada por los problemas extradeportivos?

-A la espera. De hecho estuve parado, aunque entrenaba con el juvenil, y cuando se solucionó empecé con el filial porque estaba algo pasado de peso.

-Pasó en una semana de contar poco a imprescindible

-Si, pero incluyen las bajas, la situación del club y el hecho de que Xiel me conoce bien del año pasado. En División de Honor confiaba en mí y este año igual. Con él crecí muchísimo porque me da confianza. Es exigente y aprieta, pero así es como mejoras.

-¿Es consciente de la ocasión que tiene por la situación económica del club que impide grandes fichajes?

-Creo que si y más o menos estoy haciendo todo lo que puedo. Se que es difícil asentarse en Tercera a mi edad, pero se puede. -¿Cómo vive el vestuario estar a dos puntos del descenso?

-Con ganas de luchar y ganar para salir de ahí, y pensando sólo en lo que pasa en el campo, en jugar, y no es más allá. Y yo creo que lo vamos a conseguir porque somos una piña, cada día nos llevamos mejor y somos como amigos. Se fue gente importante, pero así es el fútbol.

-¿Por qué se llegó a esta situación?

-Yo creo que salió todo mal desde el principio y sobre todo que somos pocos. Eso nos lastra porque ante cualquier baja el equipo lo nota, pero con los nuevos saldremos adelante porque tenemos mejor equipo de lo que dice la clasificación.

-¿Les molesta que venga tanta gente a probar?

-No, no hay ningún problema, al contrario, yo creo que la gente lo prefiere para ser más y hacer más cosas en los entrenamientos. Además, son chicos muy majos y buenos compañeros.

-¿Bajan un poco los brazos al saber que van a jugar porque no tienen competencia?

-Creo que no porque, aunque puede tener influencia, es una gran oportunidad para los jóvenes y tenemos que aprovechar todos los minutos que nos den.

-¿Cómo se puede motivar a la afición para que vuelva?

-No lo se. Ganar partidos importa, pero creo que es algo que tiene que solucionar la directiva.

-Esta tarde tienen un difícil compromiso en El Entrego

-Si, y vamos a intentar ganar sabiendo que es un campo difícil contra un equipo que lo está haciendo muy bien, pero contra los mejores damos la cara, así que todo puede pasar.