El Sportig B defiende su liderato en Mareo ante el Leioa

Gijón, Dani BLANCO

No fue el partido más brillante del Sporting B, que estrenaba su condición de líder, pero el equipo de José Alberto López fue efectivo en su compromiso ante un Leioa, que se encontró hasta en dos ocasiones con los palos de la portería defendida por Dani Martín. En esta ocasión, la fortuna sonrío al equipo rojiblanco, que ya desde el inicio dejó entrever que no era su mejor día.

El juego de elaboración fue espeso y lento para lo habitual en el filial rojiblanco. Solo un remate de Claudio, que se fue desviado a la media hora, puso el peligro. Pese a ello, los rojiblancos no sufrieron en exceso en defensa. Al menos en la primera mitad. En la reanudación, Cristian Salvador aprovechó un pase atrás de Cayarga para romper la igualdad. A partir de ahí, el Sporting B supo sufrir. Tanto que tuvo el corazón en un puño con los remates al palo de Aspas y Óscar García. La fortuna sonrió al líder, que tuvo como peores noticias las lesiones de Aizpiri y Pablo Fernández.

El técnico sportinguista José Alberto López realizó una lectura claro de lo acontecido sobre el terreno de juego y no tuvo reparos en asegurar que su rival, el Leioa "hizo un buen partido". No en vano, no regateó a la hora de asegurar que "nos costó tener la iniciativa y en la segunda mitad nos faltó matar el partido, por lo que tocó sufrir".