El TSK Roces cierra su gira como foráneo ante el Oviedo B

El TSK Roces jugará en El Requexón su cuarto partido consecutivo como visitante. No le ha ido bien en este aspecto al cuadro gijonés, que ha sumado otras tantas derrotas y con un balance de cero goles a favor. La salida ante el Oviedo B será la última antes de retornar a su feudo, donde logró mejores resultados.

Para cerrar su particular gira, el equipo de Florín se mide a uno de los grandes de la categoría ya que el filial oviedista ocupa la segunda posición, amenazando el liderato del Marino de Luanco. Una difícil presa a la que dar caza, pero el Roces tratará de poner su mayor oposición para contener y dificultar el triunfo del equipo de Javier Rozada, que cuenta con un gran número de ausencias para este duelo al no poder contar con los lesionados Viti, José Martínez, Edu Cortina, Emilio Morilla y David González. Por ello, el técnico azul se ha visto obligado a tirar de los juveniles Jorge y Javi Mier, que entraron en la convocatoria.

Por su parte, el conjunto que dirige Florín tendrá como única ausencia a Pola, recuperando así para el centro de la defensa a Parra, que se perdió el último encuentro con derrota para los gijoneses frente al Atlético Lugones. El Roces se encuentra en estos momentos como farolillo rojo de la clasificación, con catorce puntos en su casillero, logrando trece de ellos como local, siendo el peor visitante de la categoría. Una asignatura que tratará de cambiar pese a medirse al mejor local.