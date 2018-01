El Avilés trata de digerir la goleada de L´Entregu

El técnico del Avilés, José Luis Díaz, Xiel, quiere olvidar cuanto antes la mala imagen que dejó el equipo en el Nuevo Nalón y la goleada (4-0) ante L'Entregu. "Yo creo que cuando más se hable del partido es peor porque fue muy malo y andar revolviendo no vale de nada porque el problema hay que buscarlo en el campo y ver donde nos equivocamos, pero es un tema interno nuestro".

Y es que Xiel reconoce que "no tengo argumentos para decir nada" porque asume, "nos ganaron en todo desde que nos metieron gol en el primer minuto; a partir de ahí el equipo se vino abajo y no hubo forma de levantarlo porque, aunque en el segundo tiempo mejoró un poco la cosa porque hablamos en el descanso, fue un partido en el que a los chavales no les salió nada"

La desesperación del técnico fue tal que echó de menos el tiempo muerto del baloncesto. "Quería hablar un poco, pero no se puede hacer", recordó. Xiel, con todo, dice que "no hay que dramatizar" por la derrota. "Perdimos un partido y ya está. Vale más perder uno por 4-0 que cuatro por 1-0", razonó para a continuación para echar un capote a los jugadores. "No tengo quejas de ellos en actitud, pero son humanos y es comprensible que si nada más empezar te meten dos goles la gente lo acusa".

El equipo trata de sobreponerse a los malos resultados y a la marcha de jugadores, pero no hay tiempo porque mañana (16.00 horas) hay otro partido en Santa Catalina contra el Praviano, aplazado por la lluvia en su día. "Para nosotros son todos los partidos son complicados y ellos están haciendo una buena campaña".

Sergio Menéndez y Domínguez están cargados y no completaron el entrenamiento de ayer por precaución; Pablo Tineo es duda por lesión aunque podría entrar unos minutos, al igual que Luis Nuño que jugó en El Entrego a pesar de los dolores de espalda. "Yo quería reservarlo para mañana contra el Praviano, pero perdíamos 2-0 y quiso salir, aunque podría llegar porque es un campo de hierba". Sobre la posible macha del goleador, Xiel fue tajante. "No es un problema mío, es de la directiva y tampoco se si va a poder estar algún fichaje".

El equipo blanquiazul entrena esta mañana (10.00 horas) en La Toba y luego hará una sesión de gimnasio y sauna en las instalaciones de Los Balagares.