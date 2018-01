Nuño: "Es una vergüenza lo que nos hacen"

"Hablé la semana pasada con el director deportivo, Alan Menéndez, y le pedí la baja porque llevo tres meses sin cobrar, no estoy a gusto, y sería bueno también para ellos porque se quitan uno de los sueldos más altos". Son las razones que esgrime el punta Luis Nuño, avilesino de 25 años, para dejar el Avilés.

El club ya le comunicó que no le dará la baja, al menos de momento, pero el jugador no se conforma. "Él (Alan Menéndez) ha sido claro en su negativa y no quiere hablar conmigo, pero tenemos que hacerlo porque no puede tener a jugadores descontentos, encima sin cobrar. Si estás al día todavía es entendiere porque firmaste un contrato y punto, pero nos deben tres meses y encima a mi me han estado pagando por detrás". Y se explicó: "A mí me han pagado un mes más que a mis compañeros, por detrás, para putearme y ponerme contra la espada y la pared. Eso encima".

Nuño confirma así los rumores que circularon sobre la posibilidad de que algunos jugadores de la plantilla cobraran y otros no. "Yo lo comenté con los compañeros para que lo supieran porque el resto, desde que yo estoy aquí, cobró uno y a cachos. Es una vergüenza lo que está haciendo con mis compañeros y conmigo". Y apostilla: "Me deben dinero y no voy a permitir más esto. Llevan dos meses diciendo que van a traer gente y dinero y por aquí no aparece nadie. No quiero seguir en esta situación".

El delantero avilesino es el máximo goleador del equipo con 9 tantos, más que Luis Coutado (4) y Anselm (2), los otros goleadores, juntos. "Es verdad que soy el goleador, pero no se puede tener en la plantilla a un jugador que no está contento porque no ayuda en nada al equipo". Y añade: "He pedido el mismo trato que el que tuvieron otros compañeros que se fueron y lo que busco es negociar una salida amistosa como Fonso, Vázquez y el resto, y creo que hay otra gente en el equipo que lo está haciendo. Yo quiero jugar al fútbol y estar tranquilo".

El futbolista asegura que no se plantea medidas de fuerza. "Mi deber es venir a entrenar y jugar porque mientras esté aquí tengo que cumplir, y si no se arregla para cuando se cierre el mercado el día 31 me tendré que aguantar, pero no creo que sea la mejor situación para el club ni para mi el estar enfadado de aquí hasta junio porque el equipo lo que necesita es gente comprometida que compita, y no gente que tenga la cabeza en otros sitios".

Su objetivo, insiste, es que le dejen salir por las buenas porque "yo creo que es lo mejor para que el equipo se refuerce con mi dinero y traer jugadores que quieran estar aquí".

El posible destino está sin decidir porque el delantero, señala, "tengo varias ofertas de Asturias y de fuera y puedo elegir" y un posible destino es el Marino pero, insiste, "lo primero es salir de aquí y espero que sea cuanto antes por el bien de todos".

El equipo juega mañana en Santa Catalina contra el Praviano y Nuño es duda por unos problemas que arrastra en la espalda desde hace varias semanas. "En El Entrego salí para ayudar al equipo y voy a intentar forzar, pero estoy bastante fastidiado ya se verá", finalizó.