Clausuran dos partidos el campo del Rivadedeva tras los insultos racistas

Dos partidos de clausura para el campo de La Peña. Esa es la sanción que el Comité de Competición de la Federación Asturiana de Fútbol impuso ayer al Ribadedeva tras los incidentes del pasado domingo en el encuentro de Preferente contra el Nalón. El trío arbitral recibió insultos racistas y sexistas por parte de varios aficionados, lo que quedó reflejado en el acta. El comité lo calificó como "incidentes graves del público".

El director deportivo y directivo del Ribadedeva David Sánchez aseguró que "acatamos la sanción" sin entrar a valorarla. David Sánchez añadió que "estoy superavergonzado por lo que pasó el domingo" yque han empezado a buscar alternativas para los dos partidos de sanción: "Hemos recibido apoyos de los equipos de la zona y el Llanes y el Ribadesella nos han ofrecido sus campos". El comité también sancionó con dos partidos al entrenador del Ribadedeva, Félix Blanco, y por uno al jugador Ibai.

"Qué pena que no se te pinchara la patera, negro de mierda" o "qué coño haces, vete a tu casa, subnormal, estabas mejor fregando en tu casa" fueron algunas de las lindezas que, durante el transcurso de los noventa minutos fueron escuchadas en el campo de La Peña pronunciadas por aficionados del equipo local, según recogió en el acta el árbitro, de raza negra, Asnake Wolde.

El presidente del Ribadedeva, Luis Ibáñez, aseguró ayer que ya ha identificado a los aficionados que insultaron. "Los encontraremos y les prohibiremos volver a entrar a La Peña. Se merecen un escarmiento", dijo ayer.

Lo ocurrido centra las conversaciones de los vecinos del concejo. Todos lo censuran y lamentan la mala publicidad que esto supone para Colombres. "Me enteré de lo que pasó por los medios de comunicación. Fue una falta de respeto muy grave. No se debe llegar nunca a estos extremos en un campo de fútbol. Los árbitros no se merecen pasar por eso porque solo vinieron a hacer su trabajo", dijo Jesús Martín Antón, vecino de Colombres. En similares términos se manifestó Kiko Erice. "Me preocupa la mala publicidad que esto supone para el club y para Colombres. Condeno lo ocurrido, pero creo que se sacó un poco de madre. Desgraciadamente, este tipo de situaciones no solo han pasado aquí. Fue un hecho aislado, por parte de tres o cuatro personas", dijo. Añadió que el árbitro debió de advertir lo que estaba pasando para que se pusiese fin a los insultos.

El presidente de la Asociación Ribadedeva Cultura y Naturaleza, Juan Ignacio Castaño, expresó su disgusto. "Cualquier acto de xenofobia, homofobia y pérdida de respeto hacía personas que, como los árbitros, hacen su labor, me parece mal. Su función ya es complicada de por sí. Lo que pasó el otro día es algo que sucede en otros muchos lugares y es condenable", indicó. Y añadió: "Ribadedeva, por culpa de una minoría, no se merece esto. La gente del club que trabaja todo el año gratis y sin descanso dedicando mucho de su tiempo libre, no se merece esta publicidad".