"Nuño firmó libremente con el Avilés", advierte Menéndez

"Luis Nuño tiene contrato con el Real Avilés. Si otro club lo quiere no podrá ser ahora mismo y tendrá que esperar al 30 de junio, que es lo que tiene firmado". El director deportivo del Avilés, Alan Menéndez, respondió de esta forma a la petición del futbolista, que pidió la baja la pasada semana al no estar a gusto en el club entre otras cosas, por los impagos. En este sentido, Menéndez precisó que la deuda no alcanza los tres meses como denunció el jugador porque, explicó, "de ser así se podría acoger a la normativa de la Liga de Fútbol Profesional y quedaría libre automáticamente para irse. Esa información no está bien detallada porque no le pasó el cupo".

El director deportivo insistió en que "Nuño firmó un contrato con el Real Avilés libremente con sus pros y sus contras, como todos los que estamos aquí". Y añadió: "Pertenece a un club que está por encima de todos, de él y de mi, que es el Real Avilés al que hay que respetar. No hay que darle más vueltas porque hay una directiva y una sociedad que toman las decisiones. A partir del 30 de junio puede ir donde quiera puesto que sólo firmó por este año". Tejero se manifestó en términos similares: "Nuño seguirá hasta el 30 de junio bajo la disciplina del Real Avilés porque creo que eso tiene firmado".

Para Menéndez el asunto está zanjado. "Lo que me preocupa es el partido de hoy porque sería importante puntuar, aunque va a ser complicado porque el Praviano es muy buen equipo", concluyó.