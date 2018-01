Roberto Ardura: "No es el momento de rendirse"

El Caudal está "tocado" pero su presidente avisa que "no estamos hundidos". Roberto Ardura confiesa que "la derrota del pasado domingo ante el Lealtad fue muy dura; es de las que cuestan levantarse pero no es el momento para rendirse. No vamos a tirar la toalla y sólo pedimos que nuestra afición no nos deje solos. Vamos a luchar hasta el final para lograr la salvación".

El equipo mierense encadenó en Les Caleyes su décimo sexto encuentro consecutivo sin ganar y lo hizo perdiendo ante un rival directo pese a haberse puesto por delante con un tanto de Yosu Camporro. Ardura destacaba que "creo que el fútbol en muchas ocasiones está siendo cruel con nosotros. En Villaviciosa volvimos a caer con un tanto en el descuento como ya nos ocurriera en Burgos o en Barakaldo. No somos tan malos como pueda parecer pero sí es cierto que la suerte nos ha sido esquiva durante toda la temporada".

La temporada está siendo complicada para un Caudal este año 2018 celebra sus cien años de vida. Todo un hito en el fútbol asturiano y en el seno del club confían en que el equipo pueda reconducir esta situación y acabar salvándose pese a los ocho puntos que les separan de la plaza de promoción. "Sabemos que este año es muy especial y por eso pido a la afición que nos apoye porque el equipo está trabajando muy bien. Es cierto que estamos lejos de la salvación pero no podemos tirar la toalla. Mientras haya puntos en juego vamos a luchar por este sueño y porque el Caudal debe estar en Segunda B", explicaba un Ardura quien confesaba que "tenemos plena confianza en el trabajo del cuerpo técnico y en el de la plantilla. Sólo esperamos poder tener un poco de fortuna y que podamos encadenar varios resultados positivos que nos hagan creer en nosotros mismos. Nos falta confianza y esa sólo se adquiere con buenos resultados".

La situación es tan delicada que hace siete jornadas Paco Fernández presentó su dimisión ante lo que el club apostó por Josu Uribe y de la mano del gijonés el Caudal ha dado un giro a su plantilla. Al Hermanos Antuña ha llegado hasta siete futbolistas. Todo para afrontar el reto de la salvación. Ardura explicó que "nos hemos visto obligados a hacer cambios para intentar cambiar la dinámica del equipo. Desde la directiva tenemos claro que vamos a hacer todo lo posible para lograr salvar al equipo. Sabemos que es algo arriesgado pero no nos ha quedado otra y sólo esperamos que sirva para salvarnos". Eso sí, el mierense no se cansa de repetir que "es el momento que los caudalistas acudan al campo porque les necesitamos. El domingo tenemos una final ante Osasuna B y necesitados de su aliento porque hay partidos para reconducir esta situación".